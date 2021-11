Una publicación de Jimena Barón reavivó el rumor de crisis entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Apenas arrancó el 2021 se confirmó el romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo y en sus redes sociales comenzaron a publicar sus momentos románticos, salidas y frases dedicadas. Pero ahora todo indicaría que la parejita estaría en crisis.

Este martes, Juariu descubrió que el ex futbolista de Boca Juniors había eliminado las postales en las que aparecía en Instagram junto a la hija menor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe. “Osvaldo borró las fotos que tenía con Gianinna”, comentó la actual participante de “Masterchef Celebrity 3″.

A la vez, la empresaria se volcó en las redes una historia enigmática que recién toma sentido cuando se compara con una publicación de Jimena Barón, su ¿amiga? y ex madre de Momo, el hijo de Osvaldo.

La cantante y jurado de “La academia” compartió: “Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia”.

Los mensajes cruzados de Jimena Barón y Gianinna Maradona

Y en los minutos posteriores, la morocha respondió a la indirecta: “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese, ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”.

Pero eso no fue todo, la bronca de Gianinna era grande por lo que volvió a Instagram y publicó: “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”.

Los mensajes cruzados de Jimena Barón y Gianinna Maradona

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en la tele

Fue hace unas semanas atrás que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona fueron juntos, por primera vez, a un programa de televisión y el elegido fue el de Jey Mammón, “Los mammones”. El ex futbolista se sentó en el sillón del estudio mientras que la morocha se quedó atrás de las cámaras.

Mientras que el deportista recordaba el día en que conoció a su suegro y su ídolo, Gianinna seguía el diálogo pero no se mostró al aire.

“Quiero ir a Gianinna ahora. ¿Cuándo la conociste? ¿Dónde la conociste?”, preguntó el conductor y Osvaldo, bajo la atenta mirada de su novia dijo: “Nos conocimos hace varios años. Somos amigos hace seis, siete años”.

Daniel Osvaldo habló de su relación con Gianinna Maradona y se refirió a Jimena Barón.

Y agregó: “Siempre fuimos amigos. Y bueno... como diría nuestro expresidente Macri: ‘Pasaron cosas’”. a lo que sumó: “Pero nunca pasaron cosas. Siempre nos dijeron que era obvio que estábamos juntos. Siempre nos acusaron de eso”.

De este modo se defendió de las versiones que indicaban que le habría sido infiel a Barón con Maradona, quienes eran amigas y vecinas.