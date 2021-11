La China Suárez tomó una determinante decisión tras la nota de Wanda Nara con Susana Giménez

A minutos de la entrevista más esperada del país, en donde Wanda Nara reveló a Susana Giménez todos los pormenores respecto al Wandagate, el conductor Mariano Iúdica dijo en su programa “Polémica en el bar”, que La China Suárez tomará acciones judiciales como primera medida legal.

“A las 21.05 horas, en el momento en el que se dé la nota, la China Suárez va a mandar cartas documentos a Viacom, Wanda Nara y Susana Giménez”, reveló el conductor del ciclo, que luego agregó: “A las 21.05 será el contraataque judicial de la China Suárez porque ya se filtraron cosas que han pasado en esa nota”.

Acto seguido, desde el programa mostraron imágenes de la diva junto a la empresaria en la previa a la entrevista. Por su parte, el futbolista se sumó casi media hora después, invitado por la conductora, y todavía falta la segunda parte, esta vez junto al jugador, que se emitirá por la plataforma Paramount+.

Wanda Nara y Mauro Icardi durante la entrevista con Susana Giménez

Recordemos que durante la entrevista, Wanda contó en primera persona como fue el momento en el que se enteró de la infidelidad: “Con Mauro siempre estamos juntos. Y un día, estábamos en un campo, las nenas estaban andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París”, comenzó la representante de Icardi.

“Ella me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación y me acordé que habíamos hecho unas fotografías con el celular de Mauro. Entonces fui a buscarla en su celular y buscando y buscando, empecé a ver pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben (por la China)”, reveló Nara.

“La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida”, expresó Wanda, defendiendo a su marido.