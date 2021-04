Wanda Nara posó con poca ropa y en las redes, la criticaron por el uso de Photoshop

En el día internacional del Beso, Wana Nara compartió una foto muy pasional junto a su marido Mauro Icardi. La pareja posó besándose apasionadamente y junto a la imagen, la rubia escribió: “Los besos curan, te dan eso que no se compra , son energía, amor y alegría ... feliz día del Beso 😘 a todos…por mas Besos ... @ con quien quisieras besarte no vale el de la foto”, escribió la argentina junto al futbolista.

Ahora y padeciendo los días de encierro, impuestos por el gobierno francés, Wanda volvió a posar muy sensual para todos sus fanáticos que no dejan de admirarla.

Junto a un enorme ventanal en un importante edificio, la hermana de Zaira Nara, posó con ropa interior deportiva y dejó ver sus atributos como nunca antes.

“Si confías en mi puedo hacerte olvidar el pasado🏋️‍♀️🤛🏻”, escribó la influencer este miércoles y como era de esperar, más de 284 mil “likes” invadieron su posteo. Los mensajes comenzaron a llegar y muchos le reclamaron el excesivo uso de Photoshop: “Siendo un mujeron todavía tenes necesidad de usar el fotoshop🤦‍♀️ ese brazo y espalda distorsionada 🔥”, “Falló el Photoshop ..no Hacía falta”, “el photoshop de la espalda y la cintura horrible dios mío”, “Me gusta me encanta Wanda, pero no esas fotos que necesidad mi reina, 5 hijos maravillosos. Y un excelente marido”, fueron algunos de los comentarios recibidos.