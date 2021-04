Wanda Nara impactó en Instagram al posar en ropa interior y con una remera con su rostro

Un poco aburrida por la medidas extremas tomadas por el gobierno de Francia por la segunda ola de coronavirus, Wanda Nara se las ingenió, desde el principio, en mantener entretenida a su familia y encontrar qué hacer durante los largos días de confinamiento.

Juegos de cartas, cocina y videos divertidos son algunas de las actividades extras de la hermana de Zaira Nara en este momento especial.

Otra de las cosas que entretienen a la mediática son las fotos y videos en poses sugerentes y con poca ropa. Así este último sábado, la rubia posó en colaless y compartió la foto en su cuenta de Instagram.

Sentada por delante de un espejo Wanda se tomó una selfie y mostró su trabajado cuerpo. En la publicación la esposa de Mauro Icardi escribió: “La de la foto soy yo, la de la remera también y la del video soy yo buscando mi selfie 🤳 .. Buon weekend”.

Como era de esperar el posteo ganó más de 520 mil “me gusta” y mensajes como: “Diosa”, “Te amo”, “Te hago una pregunta, q es lo q sentís sacándote esas fotos ? A quien tienes q demostrarle si estás o no bien ? Esas son fotos para tu marido o amante pero no para la gente q te sigue”, “Puro fuego”, “Divina” y “con que necesidad no ?! Que pensarian esos chicos que ya tienen acceso a redes y verla asi a la madre :/ ......fingir un cuerpo para mostrar a otros , patética actitud!!”, entre otros.