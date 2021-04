El impresionante escote con que Wanda Nara recomienda quedarse en casa

Wanda Nara cada vez que publica algún mensaje sabe cómo hacer para llamar la atención y que se conviertan en virales rápidamente. Ahora, la modelo decidió compartir una fotografía muy sensual y acompañarla de un mensaje pidiendo conciencia a la población en general.

“Quedate en casa 🧉 por vos y por todos” , así la esposa de Mauro Icardi comentó una imagen de Instagram donde se la ve de entrecasa, con un top súper escotado color naranja y acompaña de un mate.

La publicación ya cosechó más de 164 mil gusta y fueron miles los seguidores que quisieron dar su parecer a la famosa. “Yo también me quiero quedar en tu casa”, escribió con humor uno de sus fans, mientras que otro agregó: “ Si me donas un millón de pesos nomás(no pido euros,ni dólares)!! Me quedo con gustó! ! Y no salgo a trabajar!!. Así, en distintos sentidos es que Wanda recibió mensajes de sus fieles fans.

En varias de sus publicaciones Wanda comparte las actividades cotidianas de la familia pero también acostumbra mostrar su fantástico cuerpo.