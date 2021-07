Viviana Canosa publicó el video donde Sofía Jujuy Jiménez canta y aclaró: “Increíble pero real”

Siempre polémica, Viviana Canosa lanzó un comentario sobre la performance en La Academia, de Sofía “Jujuy” Jiménez. Lo hizo en su cuenta de Instagram y acompañó el posteo con un comentario picante del que muchos seguidores se hicieron eco y comentaron.

La jujeña cantó un tema de Paulina Rubio, “Yo no soy esa mujer” en el programa de Marcelo Tinelli, donde además eligieron como ilustración una imagen de Ana Frank, lo cual provocó diversas controversias y críticas.

Para graficar la canción "Yo no soy esa mujer", que cantó Jujuy Jiménez, pusieron una foto de la niña cuya historia es un símbolo del Holocausto, y la producción recibió críticas. gentileza

Ahora, la periodista de A24 compartió en sus redes sociales un video de Jiménez y escribió: “Increíble pero real!”. En menos de dos horas, la publicación casi llegó a los 60 mil gusta y muchos usuarios se tomaron su tiempo para hacer algunos comentarios negativos al respecto.

“No pidas peras al olmo! Lamentable”, escribió un usuario de la red y, otro lanzó: “Deprimente todo. Y un desastre cantando”.

Las palabras de Jujuy

Antes de que Canosa movilizara a las redes, Jujuy publicó un largo texto en su cuenta de Instagram donde agradeció en particular a todas las personas que comentan en su cuenta con respeto. “Me encanta creer que a través de las miradas, conectas con el alma de las personas 💘Y más me gusta saber lo que vale mi alma. Por eso la cuido, y elijo bien con que y cómo nutrirla. Me encanta pensar también que cada alma tiene un desafío/ misión propia en esta vida, por eso no me gusta juzgar a nadie y trato siempre de entender al humano en general, por que creo que todas las almitas son sagradas 🙌🏼 y que en realidad estamos en estos cuerpos yendo cada uno detrás de lo que nos hace latir fuerte el corazón…”, inició ella.

Y siguió: “Siento también que cada cuerpo es un mundo y cada uno lo maneja cómo puede y con lo que tiene. Por suerte cada vez soy más consiente y agradezco eso!!! 🙏🏼De todos modos soy y seré una eterna aprendiz en este viaje increíble de la vida ✨Gracias a todos los que comentan en esta cuenta con respeto, por que puedo gustarte o no, podes estar de acuerdo o no y eso está perfecto. Me puedo equivocar, te podes equivocar, NOS equivocamos, pues humanoides ®️ pero es clave partir de las buenas intenciones siempre, verdad? Y por supuesto gracias a mi gente hermosa que me acompaña desde siempre 😍Espero que hayan disfrutado lo máximo posible del finde, mañana se arranca la semana con tuuuti”.

Sin demoras Mar Tarrés le comentó el posteo y remarcó en sintonía con Jujuy: “La gente cree que puede y tiene derecho a juzgarnos y a decir barbaridades por el solo hecho de que somos personas públicas . Pero no es así , un error lo tiene cualquier somos humanos errar es divino basta de tanto bullying cibernético. Con pedir disculpas basta no es necesaria la agresión como si ellos fueran perfectos. Más respeto y empatía”.