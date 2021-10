Video clave: Imágenes de Benjamín Vicuña jugando a fútbol que la China habría enviado a Icardi con tono burlón

Era el video del que hablaron miles y miles, que finalmente trascendió. Yanina Latorre quien en LAM reveló una rara maniobra de la China Suárez: según ella, la actriz le mandó a Mauro Icardi un video de Benjamín Vicuña jugando al fútbol con amigos para que los dos se rieran de él. Al parecer, en su supuesto intento de conquista, buscaba complicidad con ese tipo de acciones. Pues bien, el video apareció. Y en las imágenes se puede ver a un Vicuña “más velocista que buen jugador”, segun Paparazzi.

En la filmación, vemos a Vicuña vestido de blanco. Remera, medias y calzado clarísimos. Hay que reconocer que para su edad (42 años) se lo ve en muy buen estado y que mete “un pique” bastante interesante y eficaz cuando le pasan la pelota y él va a buscarla. Hasta ahí, todo bien. Nada para reprocharle. En las redes sociales le cuestionaron su manera de correr.

Benjamín Vicuña jugando a fútbol. Captura video.

En fin, la cuestión es cuando tiene el balón en los pies y quiere desprenderse del mismo para entregárselo a un compañero. Sin dejar de reconocer que se trata de un amateur que está disputando un picadito, se puede observar un movimiento un tanto extraño de Vicuña. No se puede decir que sea un “tronco”. No, eso no. Pero tampoco parece muy hábil con la bola.

Incluso, cuando parece que podría escaparle a la pelota, Vicuña supo defenderse estoico y si bien no recibirá aplauso-medalla-beso ni estará para el “balón de oro” del futbol de entrecasa, en el “pan y queso” se lo puede elegir tranquilamente.

Benjamín Vicuña salió a bancar a la China Suárez

Con relación al escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardo y la ex de Benjamín Vicuña, la China Suárez, el artista oriundo de Chile se volcó a su cuenta de Instagram y escribió un texto en mayúsculas, con letras blancas y fondo negro.

“No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, publicó en las historias durante la madrugada del miércoles.