Vicky Xipolitakis habló de las acusaciones de su ex que busca declararla “insana”: “Es más de la violencia que vivimos”

En las últimas horas trascendió que Javier Naselli, el ex de Vicky Xipolitakis y padre de su hijo Salvador, quiere declarar insana a la vedette y sacarle la tenencia del niño. La artista rompió el silencio sobre esta situación y dio su versión del tema que Yanina Latorre destapó en Los Ángeles de la Mañana.

“Él va por la tenencia. La quiere declarar insana. Se hicieron las pericias psiquiátricas: los estudios a Vicky no le dieron bien y a él sí. Tendría algo psiquiátrico que se llama ‘splitting’”, dijo Yanina Latorre en LAM.

Luego de las declaraciones de la angelita, en Cortá por Lozano le preguntaron a Vicky por el tema y dio un aversión un tanto diferente y hasta aportó las pruebas de su psicóloga de que ella está bien y su salud mental aún más.

Vicky Xipolitakis y su ex, Javier Naselli.

“Yo me sometí a los estudios y pedí que él también lo hiciera. Esta última me llamó la atención porque no salió como las otras: una le dio borderline, que es como un trastorno límite de la personalidad por las que puede llegar a hacer cosas tremendas. Y el otro le dio que era una patología del ángel, que es peligrosa”, contó Xipolitakis.

Y explicó que los últimos estudios “salieron normales para los dos, nada peligroso. Me llamó la atención, pero todavía no están terminadas bien”.

Pero además de declararla insana, Naselli pretende desalojar a Vicky. “Demuestra lo que es permanentemente. Es más de la violencia que vivimos. Lo único que quiere es hacernos mal al nene y a mí. Es un camino feo el que prefiere tomar, no es necesario”.

Además, reveló que habló con sus asesores legales y la dejaron más tranquila con la situación. “Mis abogados me dijeron que no es nada de insanidad, sino que es algo de personalidad, nada grave. No es blanco ni negro. Basta de violentar a la madre con que le pueden sacar al nene, que es la única que lo crío”, dijo con un dejo de enojo.

Luego, pidió que la producción pase un audio de WhatsApp de su psicóloga, que también le explica qué es splitting. “Es un mecanismo de defensa, que no es una patología sino una manera de ver las cosas blanco o negro. Que las cosas no tienen término medio. Ninguna patología, nada infantil, ninguna anormalidad, es una característica. Acabo de leer rápidamente tu informe y es absolutamente coherente, sale todo bien”.