Verónica Ojeda llamó a Diego Maradona “alguien importante”, pero no “su gran amor”

Verónica Ojeda ha decidido romper el silencio tras meses sin aparecer de forma pública en ningún espacio, eligiendo Instagram como el canal ideal para contar algunas de las verdades sobre su relación con toda la familia Maradona. Al parecer, son las redes sociales el canal en el que muchos al final se sinceran y por eso la rubia dijo cosas que nunca antes se había animado.

Ante la primera pregunta de un usuario, “¿Dieguito tiene relación con sus hermanos?”, contestó de forma directa y sin guardarse sobre la verdad: “No tiene relación. Sólo a veces habla con Jana”.

Pero a pesar de que la relación entre los herederos del Diez podría haber sonado mucho, fue otra la respuesta que terminó por estallar en las redes. “¿Maradona fue el gran amor de tu vida?”, le dijeron a través de la caja de preguntas. Y ella admitió: “No fue mi gran amor, pero sí fue importante en mi vida”.

En el mismo contexto habló de cuanto lo extrañaba y sobre todo como padre de su hijo. Incluso no tuvo problema en dar respuesta a una pregunta sobre Rocío Oliva, pero su respuesta fue igual de directa y corta: “Dios se encargará de todo el mal que hicieron”. “Creo en la Justicia”, terminó diciendo llamando a una suerte de justicia poética... o divina, como quiera llamársele.

Sus declaraciones sobre los imputados

Luego de meses de mucha polémica y versiones cruzadas, hace un tiempo se ha definido quienes son los siete imputados investigados en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona. Entre ellos, se encuentra Leopoldo Luque, pero a pesar de las lágrimas y declaraciones en programas, Ojeda no da el brazo a torcer sobre lo que sabe.

“No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas”, dijo el médico en KZO, cuando Tomás Dente le consultó.

Pero la profesora de gimnasia no tuvo pelos en la lengua al contestarle: “Sigue mintiendo, se hace la víctima. No lo entiendo, y me da impotencia cada cosa que dice”. Luego se refirió a los otros: “Eran monstruos terribles, gente siniestra y no solo Luque: Agustina Cosachov, Díaz, las barbaridades que decían. Ojalá se haga justicia”.