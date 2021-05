Fuertes palabras de Gianinna Maradona a seis meses de la muerte de su padre: “Hasta puedo creer que lo sabías”

A seis meses de la muerte de Diego Maradona, Gianinna hizo uso de su cuenta de Twitter para dedicarle unas sentidas palabras a su papá. La hija menor del astro del fútbol con Claudia Villafañe se abrió y lejos de la polémica que gira entorno al fallecimiento del Diez, le habló como su hija.

Gianinna Maradona, como en cada oportunidad que tiene, recordó a su papá a seis meses de su muerte. Pero en esta oportunidad, la diseñadora de modas dejó de lado las peleas mediáticas y le escribió directamente a su padre a corazón abierto.

“Desde Cuba, Madrid, Manchester, Dubái, donde sea… No existieron las distancias. Conectados since ever, teniendo lo que nunca entenderán los que no nos conocieron. Seguí guiándome, seguí apareciendo en mis sueños, te reprocho pero acá estoy, la tata (por Claudia Villafañe) banca la parada. GRACIAS PA!”, fue uno de las primeras publicaciones de la ex del Kun Agüero.

“Y ya sabes todo desde allá arriba asique no puedo decirte ni A. Gracias por bloquear gente de mi vida, arte de Magia! Cuídalo a él más que a mi. TE AMAMOS BABU! Palo de corazones”, siguió Gianinna.

Y cerró con unas fotos de Diego con ella y con su nieto, Benjamín Agüero, de las últimas fiestas que pasaron juntos: “Nuestro último año nuevo juntos. Tu sonrisa. Hoy, hasta puedo creer que lo sabías por como me llamaste. Lo diste todo. Te clavaste mil horas viendo jugar a Ben para q después me digas: “Tira a la mierda ese Sega”. Único e inigualable, de sonrisa perfecta, mi compañero de baile”.