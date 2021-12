Valeria Aquino, ex del Polaco, apuntó fuerte contra Barby Silenzi: “Como mamá es un desastre”

En una nueva edición de Mitre Live, Valeria Aquino fue dura contra su ex pareja, el cantante El Polaco, y su actual pareja Barby Silenzi. La empresaria, que lanzó su propia marca de ropa Moda Valeria Aquino, apuntó contra el padre de su hija y la pareja de él, asegurando que maltrató a su hija Alma.

Fue durante una entrevista con Juan Etchegoyen para el programa que se transmite de lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre, donde la empresaria contó la pesadilla que vive por la pareja de su ex.

La empresaria habló en primer lugar sobre su ex pareja, con quien admitió que, aunque no funcionaban como pareja, en este momento se encuentran bien. “Esto es la vida real, yo soy cero careta, es un sube y baja como todo tipo de relaciones y más cuando hay temperamentos fuertes. Yo me armo de paciencia y vamos”, dijo la mujer.

El periodista ahondó más en las dificultades de ella y El Polaco como pareja. “Hablo de mi experiencia con él, como pareja no funcionábamos. Está todo bien, yo trato de ser una amiga porque somos los papás de Almita”.

Valeria habla de Barby Silenzi

Cuando la empresaria fue consultada sobre los comentarios que rondaron los medios en cuanto a la relación de ella con la pareja de su ex y la relación con su hija, Valeria tomó aire y respondió.

“Qué tema difícil porque uno tiene que hacer cintura para responder. Yo soy una persona muy frontal y nunca les digo nada, a mí me gusta decir a la cara y eso no pasó, no volví a hablar y es mi decisión no hacerlo porque a mí me resulta chocante como mamá”, comenzó diciendo Aquino.

Y agregó contundente: “No voy a ahondar sobre lo que pasó en su momento, la actualidad es que no tengo relación ni la voy a tener. Para mí cuanto más lejos mejor.

La empresaria fue tajante frente a la situación que vivió su hija con la pareja actual de El Polaco.

En aquel momento, Valeria contaba que su hija pasaría su primera fiesta con El Polaco, por lo que el periodista le consultó su le molesta que Barby esté presente en la Navidad de su hija.

“Cómo me va a molestar que mi hija la vea, me encantaría que el ámbito familiar donde ella se encuentra sea familiar, real y transitado con amor. Puertas para adentro pasan un montón de cosas que al aire no te las puedo decir”, dijo la famosa generando una incógnita.

Por último, concluyó: “Como mamá para mí es un desastre, ella fue un desastre con mi hija y le faltó el respeto. Yo siempre fui una mina de unir o tratar de entender, mirando que trate bien a mi hija, cuando eso dejó de pasar se perdió todo. Uno puede como mamá hablar y puedo aceptar las disculpas, vos me tocas a mi hija y no poder hacer algo y que mi ex pareja haga la vista gorda no”.