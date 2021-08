Una foto muestra cómo esta hoy Chano Moreno Charpentier en rehabilitación

El 12 de agosto, los fanáticos de Santiago Chano Moreno Charpentier y todos sus amigos y colegas cambiaron su preocupación por alegría al saber que el músico había recibido el alta médica y que podría salir del hospital tras el confuso episodio en su casa en el que intervino la policía.

Hoy Chano está en plena recuperación en una clínica especializada en rehabilitación de adicciones. Y tras varias semanas sin verlo, su tío difundió una postal en la que se lo ve sonriente. El ex líder de Tan Biónica recibió la visita de Esteban Charpentier, el hermano de su mamá.

En la toma, aparecen los dos abrazados y con muy buen humor y salud, el músico tiene en sus manos el libro “Lo que el viento se llevó (poesía en comic)” por lo que su familiar escribió en la publicación: “Mirá quién lee el libro”.

Chano está en plena rehabilitación y se lo ve de muy buen semblante en la primera foto viralizada

Qué dijo Chano Moreno Charpentier después de recibir el alta médica

Después de dos semanas de internación en el Sanatorio Otamendi, el exlíder de Tan Biónica se grabó agradeciendo el trato médico recibido, el apoyo de sus fans y hasta contó que ingresaría al centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas.

“Hola queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, clínicos, enfermeros que me trataron como nunca me han tratado en mi vida”, se lo escucha decir en el video. “Quiero agradecer, fundamentalmente, a los medios. A los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas”, destacó.

“Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, asique me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento”, confió el artista que permaneció internado a raíz del violento episodio en el que un policía le disparó en el abdomen alegando que los amenazó con un cuchillo en medio de un supuesto brote psicótico.

“Necesito muchísimo respeto, no solo por mi sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, confió el músico de 39 años.

“Ante cada momento difícil que tuve, me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. No podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje. Estoy feliz porque confío que lo mejor está por venir”, le dijo a sus seguidores.