Tras su eliminación de MasterChef, Claudia Fontán se sinceró: “Todo comenzó después del tema del Tofi”

La última eliminada de “MasterChef Celebrity” (Telefé), de este miércoles, fue Claudia “Gunda” Fontán ya que sus hamburquesas no conformaron al exigente jurado.

Este jueves y como parte del equipo del programa de radio de Guido Kazcka, la actriz habló de su salida del certamen de cocina y ante las preguntas de sus compañeros, especialmente la de Marcela Tauro que indagó si estaba arrepentida de haber entrado al ciclo, la Gunda dudó en responder y finalmente dijo: “No estoy arrepentida, si y no, arrepentida no, si yo la pasé re bien”, dijo.

Claudia Fontán, ex integrante de "MasterChef Celebrity 2" .

Posteriormente, Kazcka reconoció que la actriz cocinó muy bien pero que, a veces los nervios, pudieron jugarle en contra: “Creo que todo comenzó después del tema del Tofi –preparación que se le cayó al piso y recogió- fue un antes y un después. Te ´mandas una cagada´ eso me parece medio raro, ahí pensé ´a lo hecho pecho”, comentó además la rubia.

Después, detalló cuál fue su sentimiento al seguir participando a pesar de todo: “Me quedé y seguí jugando aunque no fue fácil, porque yo hubiese elegido irme. Cuando vi al aire cómo quedó la situación en la preparación de la torta, decidí quedarme. Por la sanción estuve tres semanas sin ganar estrellas y yendo directo a los domingos de las galas de eliminación”, finalizó diciendo la recientemente eliminada participante.