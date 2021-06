Ricky Martin en una pose apasionada con su marido, en el mes del orgullo gay

Ricky Martin y su marido, Jwan Yosef encendieron las redes sociales. La pareja publicó una serie de fotografías donde se mostraron muy acaramelados y sumamente apasionados. Esto fue en el marco de la publicación de una revista estadounidense llamada “CAP 74024”, donde ambos fueron la tapa de una edición muy especial por el mes internacional del Orgullo.

“Uno de los íconos absolutos de todos los tiempos, el hombre que hizo soñar a millones de personas a lo largo de su destacada carrera. Ricky Martin encarna junto a su esposo, Jwan Yosef, el perfecto significado de este número de Erótica Romance”, detallaron desde la página oficial de la publicación gráfica.

Por su parte, el cantante publicó en sus redes sociales algunas imágenes y rápidamente se plagó de mensajes volviéndose furor entre sus fans.

“Happy #Pride 🏳️‍🌈 with @cap74024 #QuéRicoFuera”, escribió la estrella internacional en su cuenta de Instagram, aprovechando también la difusión del lanzamiento de su nuevo hit junto a la cantante pop, Paloma Mami. Casi 265 mil seguidores no dudaron en poner un me gusta en la imagen y cientos de fans manifestaron su amor hacia Ricky.

“Amor amor. Viva el amor ♥️🌈”, le comentó un usuario. “¡Qué foto y qué modelos más guapos! 💙”, agregó otro.