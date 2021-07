Tras la tragedia en Miami, Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron al teatro

Nicolás Vazquez y Gimena Accardi volvieron a reencontrarse con su público y con los medios en el teatro; se mostraron felices pero también consternados por la situación trágica que presenciaron y movilizados por el cariño de la gente. ¿La función? fue un total éxito.

“Una semana nada más” volvió a la cartelera, la obra que protagoniza la pareja de actores junto a Benjamín Rojas. Y como era de esperarse, las cámaras estarían ansiosas de prenderse cuando Nico y Gime hablaran del derrumbe del edificio en Miami, donde ellos estaban hospedados y del cual pudieron salir corriendo y, por cuestión de minutos, ilesos.

Después de la función, los artistas se mostraron súper unidos ante los periodistas que los esperaban para hablar y fue Nico Vázquez quien habló más de su actual estado de salud y de las secuelas del trágico episodio que se llevó la vida de casi 100 personas.

Así fue la vuelta de Nico Vázquez y Gime Accardi al teatro tras el derrumbe de Miami Internet

“Estoy tratando de entender lo que nos pasó y lo que hemos vivido. Todavía no me siento preparado para hablar de eso. Creo que nunca vamos a poder hablar de lo que vivimos, no encontraría el lugar donde sentarme a hablar de eso porque hay mucha gente que no lo pudo contar, y acompañamos en el sentimiento a esas familias. Rezamos por ellos, sabemos lo que es tener pérdidas”, confió el actor que vivió en carne propia la pérdida de su hermano Santiago, en 2016, como también la de su suegro Hugo, en octubre.

Nico confió que están recibiendo ayuda psicológica por parte de un profesional, “como siempre que nos ha tocado vivir experiencias no tan buenas, para poder levantarnos y vivir, hacemos terapia para reforzarnos”.

“Estamos bien y juntos. Pensamos en atrasar el reestreno pero sentimos que íbamos a estar bien, nuestro equipo es contención total. Tampoco es que ya pasó, tenemos respeto por la situación”, apuntó y añadió : “Queríamos volver porque yo hice tanta fuerza en forma privada para que vuelva el teatro... la industria está rota”.

Sobre si iniciarán acciones legales frente al derrumbe, dijo que no y explicó: “Lo único que pregunté es cómo están las familias, pero sí me interesa que se haga Justicia y entender por qué pasó. Agradecemos que podemos contarla. No pudimos avisar a nuestras familias, estábamos en otra, colapsados”.

Gimena y Nico volvieron a la Argentina el 29 de junio tras una odisea de documentación y restricciones de vuelos. Ellos perdieron todas sus pertenencias y gracias a la ayuda del cónsul argentino en la ciudad estadounidense pudieron reencontrarse con los suyos, en su país.