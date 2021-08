¿Tini y Lali se llevan bien? El motivo por el que muchos creen que se odian

Lali Espósito la rompe con su participación en “La voz Argentina” y todo lo que hace, dice y viste en el show se vuelve tendencia en los medios y en las redes sociales. Como también sus muestras de acercamiento con Tini Stoessel, como sucedió este jueves por la noche en el programa.

Por segunda vez en una semana, la coach le hizo un guiño a su colega despertando la sorpresa de todos los televidentes y los fanáticos de ambas cantantes. Situación que nos lleva a pensar si la relación entre ellas realmente es mala, además de cuál fue el motivo por el que se habrían peleado.

Por años se ha hablado de una enemistad entre Lali y Tini, pero la actual jurado de ”La voz Argentina” dejó en evidencia que no hay nada raro entre ellas. Después de que Camila Garay del Team Mau y Ricky cantara “Miénteme”, Espósito hizo su versión de una parte del tema: “Tini, Tini, Tini”, dijo y tiró un beso a cámara en dirección directa a su colega.

¿De dónde viene la supuesta rivalidad entre Lali y Tini?

Desde hace años se habla de una enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel pero lo cierto es que ellas se llevan muy bien, de hecho, comparten muchas similitudes en su vida. Ambas saltaron a la fama por sus actuaciones en tiras infantiles, hoy brillan con sus carreras musicales solistas y hasta se han sentado en los sillones rojos de “La voz Argentina”.

Pero también compartieron un novio, Peter Lanzani, y allí fue que nació el rumor de rivalidad. Cuando la ex “Chiquititas” se peleó con el actor, la protagonista de “Violetta” comenzó a salir con él y ese gesto no le gustó a ningún fan y se tiraban con de todo en las redes sociales en defensa de su artista favorita.

Peter Lanzani, el actor que estuvo en pareja con Lali y Tini

Invitada en “Los Mammones”, Tini habló de la “grieta” que hay con Lali después de que Jey Mammon le preguntara al respecto: “No hay grieta. De hecho, estuvimos charlando y dijimos que nos tenemos que juntar, pero también para tomar algo y conocernos. Para tener una charla”.

Y en una charla virtual de Instagram, Lali había dicho: “La rivalidad armada por los fans entre Tini y yo es poco realista y ridícula. Me parece una chica súper talentosa”.