Tini Stoessel modeló para una reconocida marca y destacó su figura con increíbles looks de transparencias

Martina “Tini” Stoessel no para de trabajar nisiquiera un segundo. Esta vez modeló para una reconocida marca de indumentaria y eligió los mejores looks para resaltar sus curvas y cabellera.

En medio de su extensa gira conformada por shows en varios países de Latinoamérica, Tini también formó parte de los multitudinarios conciertos que la banda Coldplay ha ofrecido en el Estadio Mas Monumental.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante argentina muestra sus presentaciones en distintas ciudades como también las colaboraciones que realiza con importantes marcas del mundo.

En su último posteo, Stoessel compartió un glamoroso carrete con fotografías en las que posó con vestuarios de la marca Pull & Bear. En total, son cuatro los looks elegidos por la cantante, quien sabe modelarlos como ninguna otra.

El primer look cuenta con un corset negro con detalle de una cortina de brillantes, lo combinó con un pantalón negro ancho y un blazer over size del mismo color.

El segundo vestuario se trata de un conjunto muy revelador. Nuevamente el blazer negro para combinar con un corpiño y calzas de una tela que deja ver más allá. Con detalles en plateado, destacan las transparencias.

El look más destacado es un conjunto de ropa interior o conjunto cómo de pequeñas prendas. Para la parte de arriba un corpiño negro de breteles anchos y debajo un culotte muy cómodo. Para terminar el look eligió una tela de red con brillantes.

Uno de las prendas elegidas en las que apostó Tini fue un vestido negro. Strapless en la parte de arriba y falda corta combinada con botas negras altas.

Para todos las fotografías, la reconocida actriz dejó su pelo al natural y un maquillaje nude con detalles en dorado.

Tini y el espectacular momento que vivió en el show de Coldplay

Durante la noche del martes, miles de fanáticos de Coldplay tuvieron la suerte de escuchar en vivo a la cantante argentina Tini.

En la quinta noche de los shows previstos en el estadio River Plate, la banda liderada por Chris Martin dejó sorprendidos a los fanáticos cuando la cantante de la “Triple T” se subió al escenario para interpretar no solo uno, sino dos temas.

La cantante se sumó entre el asombro y aplauso del público para interpretar Let Somebody Go, la colaboración de la banda que originalmente cuenta con la voz de Selena Gomez.

“Gracias Tini”, dijo Chris Martin después de acompañarla en el piano para que ella interpretará su última balada Carne y Hueso. Un largo abrazo fundió esta sorpresiva pero efectiva colaboración entre dos artistas que el destino unió sobre un escenario.