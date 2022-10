“La pulsera en el cajón”, el canto a la salida del show de Coldplay que revoluciona las redes

Uno de los elementos más importantes de Coldplay en sus shows son sus pulseras. Las mismas se entregan cuando ingresas al estadio y se mantienen prendidas durante todo el show y cambian de color según la canción. El problema es que una vez terminado el recital, se tienen que devolver para que las próximas personas que asistan, puedan usarlas.

Para que esto suceda y los fanáticos no se las lleven, un hombre se puso a cantar en la salida del estadio y sus cantos revolucionaron las redes. Al ritmo de Viva la Vida, cantó: “No te la vayas a guardar. Dame la pulsera no te la vayas a chorear. La pulsera en el cajón, porfa, pulsera en el cajón / Van en el cajón, van en el cajón / Van en el cajón, van en el cajón”.

En su perfil de Twitter, @panitabmx compartió algunos videos en los que se lo puede ver cantando y animando a la gente a dejar sus pulseras. De hecho, en su perfil de la red social se puede leer el hashtag #lapulseraenelcajon.

CÓMO NACIERON LAS PULSERAS

Las pulseras llamadas “Xylobands”, son una de las cosas más llamativas que tiene el show de Coldplay. Lo cierto es que desde hace varios años que la banda las utiliza en sus recitales y la idea nació de un fan.

Todo comenzó después de que un fanático presenciara uno de los conciertos de la banda en 2005.

“En 2005, cuando vi a Coldplay en el festival de Glastonbury, venía de pasar unos días triste. Cuando los escuché tocar ‘Fix You’, sentí que nos unió a todos con la estrofa ‘Lights will guide you home’ (las luces te guiarán a casa, en inglés). Así es como se me ocurrieron las pulseras”, explica Jason Regler en el sitio oficial de Coldplay.

Este seguidor de la banda había ganado un meet and great con el grupo al que finalmente no pudo asistir. En su desesperación, le escribió al mánager de la banda, quien le respondió y lo invitó a un ensayo.

Allí, Jason aprovechó el momento y les comentó su idea de las pulseras. Todo derivó en esta pulsera de plástico y con iluminación LED que permita jugar a través de radiofrecuencia con una gama de tonos y movimientos.