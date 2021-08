Teté Coustarot y un accidente doméstico que le dejó secuelas en su rostro

Teté Coustarot es una de las mujeres más elegantes de la Argentina y este domingo estuvo sentada en la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand”. Y para sorpresa de muchos, la ex modelo confió un insólito episodio relacionado con su belleza que casi la deja sin poder asistir al programa.

Durante la noche del sábado, la empresaria tuvo un accidente doméstico que le adelantó a Juanita Viale tras bambalinas y que luego soltó al aire del ciclo de El Trece. “¿Que nos ibas a contar antes de que salgamos al aire? Dijiste: ´Lo voy a contar´”, entró en tema la conductora.

Con seriedad aunque con tonos rosas de vergüenza en su rostro, Teté dijo: “Anoche tenía frío, me pongo una polera con mucha fuerza. Tenía el cierre y me lastimé acá en la cara. No sé si ve el raspón. Me maquillé un poco y dije: ‘¡Ay, mañana tengo que ir con Juanita!’ Y después pensé que era una pavada lo que estaba haciendo”.

El accidente doméstico de Teté Coustarot Internet

La artista dio a entender que en un momento pensó en no ir al programa por el accidente que había sufrido pero luego reflexionó: “Lo que pensaba es cómo a veces nos hacemos un mundo de una pavada porque hasta dije: ´Bueno, no voy mañana si tengo todo lastimado, sangrando´ ¡Ya exageraba!”.

“Yo cuando doy las charlas para mujeres siempre les digo que la vida es mucho más importante que cualquier miedo o limitación que uno tenga. Yo a veces escucho frases que son muy simples como: ‘No voy a tal lugar porque no tengo qué ponerme’. Y digo: ‘¿Cómo te vas a perder la vida pensando que no tenés un vestido negro, una remera negra?’ Siempre las incentivo. ¡Mirá todo lo que pensé con el rayón!”.

Teté Coustarot y su presente laboral

Teté Coustarot actualmente está en “La hora exacta”, el programa que co-conduce en El Nueve, con Boy Olmi, en el que los participantes van a jugar con los recuerdos, los archivos y los hechos que hicieron historia.

Y sobre ello también habló con la nieta de Mirtha Legrand: “Desde chica me interesó la historia y ahora estoy feliz haciendo este programa. Me gusta hacer televisión que nos haga pensar un poco”.