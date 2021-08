Andrea Politti se descargó con el Toti Pasman con un cachetazo en su mejilla

En la última emisión de “Podemos hablar” se vivió un momento picante que tuvo como protagonistas a Andrea Politti y a Toti Pasman. Ambos recrearon una escena de la película “El amor menos pensado” en vivo y fue lo más comentado de la noche.

Es que la conductora y actriz le dio un cachetazo al periodista frente a todos los demás invitados del ciclo de Andy Kusnetzoff. Sucedió que Toti le confesó a la artista que dicha escena lo había ratoneado y así la incentivó para que lo hiciera el sábado a la noche.

“¿Usted tuvo fantasías viéndola actuar a Andrea?”, le consultó Kusnetzoff y Pasman no dudó en responder: “Me calentó esa escena, me encantó porque la hicieron muy bien”, y al escucharlo decir eso, el conductor indagó un poco más e hizo partícipe a la artista.

“Es un laburo que disfruté mucho. Me llamaron y me dijeron que era solamente para una escena de una película con Mercedes Morán y Ricardo Darín. Les dije que sí y me mandaron la escena y me reí, cosa rara. Desde que fui y terminé, que habrán sido dos días de filmación, me sentí como que volví a abrazar mi profesión de actriz”, sostuvo.

Andrea Politti y el cachetazo al Toti Pasman

Fue Andy Kustnetzoff quien volvió al punto hot de la escena: “Pero se calentó Toti, ¿qué hacemos con eso?”. Y tras unos segundos de silencio y caras de picardía sumó: “¿La podemos recrear un poco con Toti y Andrea?”.

“No podemos por la pandemia”, soltó la conductora de “Corte y confección” aunque advirtió: “El personaje lo puedo hacer, pero mirá que es un poco sacada la mina”. Y el periodista deportivo no se achicó: “No pasa nada”.

“Si tenés que cachetearlo, cachetealo”, comentó Andy y Pasman lanzó: “Es el sueño del pibe, te juro”. De ese modo se pusieron en modo actoral pero el invitado le reclamó a la actriz que faltaba el remate donde ella le pegaba a Darín.

“Lo quiere, lo quiere, lo está pidiendo a gritos, Andrea”, señaló el conductor de “PH”. “¿Vos querés que yo te pegue?”, consultó la mujer y el mediático subió la vara: “Quiero que me digas las chanchadas que le decías a Darín”.

Y ahí fue cuando Politti se remangó, le susurró algo al oído, lo agarró de las solapas del saco y le dio la cachetada que él tanto quería. “Tremenda piña. ¡No a la violencia!”, cerró con humor Andrea.