Abel Pintos rompió en llanto al escuchar cantar a Magdalena Cullen en “La voz Argentina”

Este domingo se vivieron los playoff del Team Mau y Ricky Montaner en “La voz Argentina”, fue una noche cargada de emoción y hasta Abel Pintos se emocionó al escuchar a una de las participantes. Fue durante un ensayo en el que el artista asistió a Magdalena Cullen.

Los seguidores de la competición vivieron algo inesperado cuando las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del Abel mientras la joven de 20 años interpretaba “Muchacha ojos de papel”, de Luis Alberto Spinetta.

En la sala de ensayo y frente a sus coaches y el artista reconocido, Magdalena comenzó a cantar y la emoción inundó el lugar. “La manera en la que conmovió a Abel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real”, lanzó Ricky. Muy agradecida, Cullen dijo: “Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé, los vi. Abel estaba llorando, y Mau y Ricky también. Ver que se había generado eso fue muy fuerte”.

“Hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba emocionarme escuchando algo, ¿sabés? Fue como una cag... a palos, realmente un recurso atrás del otro, y atrás del otro...Todo era perfecto, una sutileza. Te súper felicito, te agradezco profundamente”, le expresó Pintos.

Para cerrar el momento, Abel sostuvo: “Realmente es una muy buena cantante, pero además creo que es una cantante mágica”.

Magdalena Cullen y su presentación en “La voz Argentina”

La hora de la verdad llegó cuando la folclorista Magdalena Cullen se subió al escenario de “La voz Argentina” frente a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y los hermanos Mau y Ricky. Todos la ovacionaron y terminó quedándose en la competencia y avanzó una instancia más.

Después de que cantara, La Sole expresó: “Espectacular, primero felicitar a los chicos porque tanto la canción anterior como ésta, muy acertada, muy para vos, pero además lo lindo que resolvés estas canciones que todos tenemos tan escuchadas y que son de gente tan grosa, es difícil. La verdad es que sos increíble, no tenés techo”.

Ricardo le dijo: “Respecto a tu interpretación, yo quiero que te imagines que hay una banca larga en la que estamos todos los artistas que ya tenemos años en la profesión y de repente, esa banca está llena. Pero todos hacemos un lugarcito, nos arrimamos y te abrimos un lugarcito para que te sientes tú”.

Ricky volvió a remarcar las lágrimas de Abel Pintos en el ensayo: “Eso fue hermoso, ver a Abel emocionarse de la manera que lo hizo, o sea lloró y nos pidió disculpas, decía: ´Perdón, no puedo parar´. Yo siento que hay mucha gente sintiendo esto en este momento y tú tienes algo tan especial en tu manera de interpretar que tú todavía no te has enterado. Termina la canción y tú estás ahí parada con tu risita nerviosa, pero lo que acaba de pasar y lo que pasó en el ensayo es espiritual”.