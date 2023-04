Tamara Bella posó en un body de encaje negro y maravilló a todos al promocionar su contenido para adultos

Tamara Bella es una de las mujeres más hermosas de la Argentina y en las últimas horas decidió promocionar su perfil de Divas Play, la plataforma de contenido para adultos que cada vez suma más celebrities nacionales a su catálogo.

Fue en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2.3 seguidores, en la que esta conductora decidió explotar su perfil más sensual y recibió aplausos por parte de todos sus fanáticos al mostrarse más sensual que nunca.

Tamara Bella conquistó a todos en lencería

Luego de una conflictiva separación y embarazada de seis meses, esto no impide que Bella pose con los más espléndidos conjuntos de lencería: “Hay material nuevo en @divasplayok. Les dejo el link en mi bio para que vean mi produ más sensual”, comentó en este posteo que cosechó más de 3 mil likes en muy poco tiempo.

Con un body de encaje negro y botas bucaneras elastizadas, Tamara Bella enamoró a todos y cada unos de sus más fervientes fanáticos.

La dramática separación de Tamara Bella

Tamara Bella en estos momentos está separada luego de una intensa historia amorosa con Pablo Vázquez Kunz, con quien se casó luego de cuatro meses de noviazgo. Apenas unos meses más tarde anunciaron la llega de su hijo, pero lo que nadie esperaba era que el amor se había terminado. Ella incluso paseó por los canales de televisión contando detalles de su conflictiva separación.

“Necesito una preparaga. Mi familia me decía cosas que no podía ver. Me están acompañando muchísimo y mi hija sobre todo. La peor violencia es el maltrato psicológico. Sentís que tu dignidad y autoestima se cae al piso. Es horrible”, manifestó Tamara entre lágrimas tras separarse de Kunz.

Tamara Bella con su esposo en la luna de miel

Por su parte, Ana Rosenfeld, abogada de Tamara, declaró en ese entonces que: “Está en una situación verdaderamente muy difícil, no solo económicamente, porque no tiene ni prepaga, sino que también es una situación límite en la casa donde vive porque hay gastos que su ex no está afrontando”.