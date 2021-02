Sucesión y pelea entre Dalma y Jana: el polémico chat de los herederos de Diego Maradona

En la mañana de este jueves, Ángel de Brito compartió los polémicos chats del grupo de herederos de Diego Maradona, en los que se los cruces entre Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Verónica Ojeda.

En su programa “Los Ángeles de la mañana” , el conductor comenzó diciendo: “Este chat fue creado el 29 de noviembre, por la noche. Esto está en el expediente, el cual ya tenemos gran parte de él. Es un chat que se hizo posterior a la muerte de Maradona, había uno anterior, pero no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con: las pertenencias que había adentro de la casa, y que se hacía con la casa, la sucesión, Matías Morla… hay un ‘HDP’, un ‘Cínico’ y otras cuestiones… se habla del homenaje, pero todo esto con nombre y apellido, es decir está puesto quién dice cada cosa. También se habla de la investigación que dicen que es lamentable”.

Y agregó: “El chat lo crea Jana Maradona, que hasta acá es la más calladitas, pero acá se conocen su personalidad fuerte y contundente”.

“Buenas noches a todos, creé este grupo para resolver mejor todas las cuestiones que están preocupándonos”, arrancó Jana. “Hola, me parece bárbaro”, respondió Dalma, “Me están llamando la gente de seguridad, porque quieren retirarse de la casa de Tigre y también retirar sus cosas personales”, siguió Jana. “Lamentablemente hay muchas cosas para resolver”, continuó Dalma. “Me gustaría saber si esto lo podemos resolver juntos”, planteó Jana, “¿Las mudanzas decís?”, preguntó su hermana. “Les parece bien si mañana vamos juntas a la casa, y hacemos un inventario, así los chicos de seguridad se pueden llevar sus cosas personales e irse”, siguió Jana antes de agregar: “Habría que llevar un escribano para que deje constancia de todo lo que hay, y todos nos quedemos tranquilos. Yo voy a llevar uno, si quieren cada uno lleve el tuyo”.

Dalma, Gianinna, Diego Jr., Diego Fernando y Jana Maradona se disputan la herencia del Diez.

“En el chat se puede ver que Jana tenía un buen vínculo con Gianinna, un vínculo que con el tiempo se rompió y que hoy, después de hace dos días de haber estado en lo de Diego Fernando, se queda a dormir en lo de Verónica Ojeda”, aclaró Pía.

Ante la aparición de Diego Jr. (quién tardaba en responder debido a la diferencia horaria, ya que él vive en Italia), un nuevo tema surgió en la conversación. “Te quería preguntar si querías ser parte del agradecimiento por el homenaje que le hicieron a papá en la cancha de Boca”

“Lo que se ve en general en el chat es que Dalma y Gianinna, que parecían ser las más reticentes con sus hermanos, los incorporan todo el tiempo”, intervino Ángel.

“Lamentablemente vamos a tener que resolver cosas desagradables, ya que un chico se presentó en el cementerio con un abogado y la prensa para sacar el cuerpo”, escribió Dalma. “No tiene ninguna lógica que alguien se presente en el cementerio para una cosa así”, respondió Jana. “Yo ya hablé con el cementerio que no entra nadie, y Verónica me ayudó con eso”, aclaró Dalma. “Un asco, estoy de acuerdo con vos”, respondió Diego, “No esperemos cosas lógicas, la gente está muy desesperada por pertenecer”, aclaró Dalma. “Por el momento no nos tiene que preocupar, porque lo único que genera es prensa y queda mal él”, agregó Jana. “Yo entiendo que tanto vos como Diego se deben sentir identificados con la búsqueda de su identidad, pero esta no es la forma, y yo no lo voy a permitir”, intervino Dalma.

Diego Maradona y su hijo Diego Jr. (Foto: instagram)

“Hace un rato nos fuimos de la casa de Tigre con Jana, los chicos de seguridad se fueron y nos hicieron revisar los bolsos y autos, fue un chico nuevo, un relevo, que mandó Víctor (Stinfale) para cuidar la casa, ya que nos dijeron que la seguridad está a cargo del barrio, y no de la casa”, inició una nueva charla Gianinna. “¿No te acordás cuando estábamos en la habitación de tu papá?, estábamos las cuatro”, intervino Verónica Ojeda, luego continuó: “Y yo les dije que había una caja fuerte que se las mostré, y dijeron que se la había llevado Maxi (el cuñado de Morla)”. “Sí, es verdad”, respondió Gianinna, Ojeda siguió: “Con respecto al anillo, y sus relojes, me dice Vanesa Morla que lo tenía Monona (la cocinera de Diego)”. “Yo había visto como Maxi se la había llevado”, intervino Jana. “¿Ahora dónde está?, ¿quién entró y la volvió a poner?”, preguntó Verónica. “No la tiene Gianinna”, agregó Dalma, “Creo que deberíamos hacer el inventario cuanto antes”, siguió Jana.

“El tema que por culpa del chico que fue al cementerio no se puede cremar el cuerpo”, volvió Dalma con el tema. “¿Alguien sabe si es verdad esos documentos dónde decían que papá quería que lo embalsamaran?”, preguntó Jana. “Eso lo dijo un intendente que nadie sabe quién es”, respondió Dalma y agregó: “Cuando pasó lo que pasó, yo le pregunté a todos, inclusive a las tías, y nadie sabía nada, solo que quería estar con sus padres”.

“La caja fuerte que había se la di yo, porque era mía, porque una estaba falseada porque se abría con los dedos de tu papá y todos los que estábamos ahí nos dimos cuenta que cualquier dedo abría la caja fuerte, por eso, yo le traje mi caja fuerte que era más grande”, reveló Verónica Ojeda antes de agregar: “Le habian traido otra caja fuerte pero su papá la rompió porque no se acordaba los números de la clave. Yo puse mi caja fuerte porque me dijeron que no podían sacar plata de la oficina (la de Morla)”.

“Acá se empieza a poner jodida la cosa en el chat de hermanos”, avisó Ángel y aclaró: “Acá empieza el final, el primero de diciembre. En donde habla Jana de su abogado, y algunas recomendaciones que le hacía”.

“Los elementos constan en los videos y fotos por lo que si algo falta podría haber algún tipo de planteo dada la trascendencia de la causa. Cómo excepción, me dijeron que si alguno tiene que viajar por algún imponderable pueden hacer el inventario sin tocar nada que tenga que ver con la salud y el fallecimiento de tu padre”, compartió Jana el mensaje de su abogado.

Luego, empiezan a hablar de la sucesión, ya que Dalma y Gianinna se enteran por la televisión que Jana ya estaba haciendo los trámites. “No se están manejando para nada bien de la fiscalía”, arrancó Gianinna. “En eso estamos todos de acuerdo, y tampoco me deja tranquila lo que deben querer llegar a mostrar de la casa de papá y que todo esté en la prensa. Sinceramente no se cuánto suma a la causa”, siguió Dalma.

“El día de la muerte de su papá, luego que se los retirara, los empleados quedaron solos en la casa, es algo que a mí me preocupa”, intervino Ojeda. “El neceser que está en el baño no se llevaron nada los empleados”, le respondió Gianinna antes de agregar: “Ayer nos hicieron revisarle todo, hasta las bombachas, quedate tranquila que si alguien se llevó algo de papá no son ellos”. “No perdamos la reunión, que bastante costó organizarla, obviamente nadie va a hacer algo que intervenga la justicia, que es lo que todos queremos que haya”, agregó Dalma.

“Cuidemos las formas, yo tengo un hijo de 11 años que no se merece escuchar que su abuelo se pudo haber salvado de haber hecho las cosas distintas”, agregó Gianinna. “Pregunta, ¿saben dónde quedaron las cosas que le regalaron a papá el día del velorio?”, consultó Jana. “Las tienen ahí ellos, obvio que a disposición nuestra”, contestó Dalma, “Entre todo lo que sucedió no me di cuenta de eso, ¿puede esperar ahí?”, siguió Jana, “Si”, respondió su hermana. “Preguntan de presidencia qué se hace con las cosas que le tiran a papá, yo no quiero hacerme cargo de eso”, agregó Dalma. “Podríamos dárselas a los chicos de la iglesia maradoniana”, propuso Gianinna. “Sería lindo”, asintió Diego.

Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando

“Por otro lado, quisiera empezar un hashtag preguntando dónde está el abogado, ¿qué dicen?, ¿mucho bardo?”, consultó Dalma. “Yo te banco en todas”, respondió Gianinna, a lo que Jana agregó: “Estoy de acuerdo, pero quisiera que esté con las cosas de papá, para estar tranquilos y tener una reunión con ellos para ver cómo quieren conservarlas… yo quiero ir por las buenas. Llamarlo y si no responde carta documento”. “¿Quién tiene el certificado de defunción?”, consultó Jana, “Yo”, responde Dalma. “Me atendió Morla”, avisó Gianinna, “decile que me llame a mí”, le dice Dalma. “Preguntó de parte de qué hermanos lo había llamado”, “HDP, lo odio”, intervino Dalma. “Esto es un pasito, que te de día y lugar para reunirte y que estemos todos”, siguió Jana. “Por lo que me dijo a mi, hasta que se abra todo no se puede hacer nada”, agregó Diego. Fue ahí que Gianinna que compartió un audio de Matías Morla, donde criticó a los herederos.

“Preguntó al representante legal de Dieguito Fernando y opino que hacer”, respondió Verónica. “Nosotros y el mundo sabemos quiénes somos los verdaderos hijos de Diego y que estamos pidiéndole lo lógico a quien fue el administrador de papá en vida”, “Esta parte fue muy triste”, siguió Diego. “Lo pedimos de manera amable, como corresponde y por supuesto con carta documento”, siguió Jana. “Se filtró un documento de la psiquiatra acá en Italia”, contó Diego. “Que desastre, avisen si van a la oficina, quiero dejar constancia en este grupo que nunca va a ser mi intención pasar por arriba de nadie”, agregó Dalma. “Con Giannina nos vamos a presentar como damnificados, ya que solo está Verónica, sería bueno que se presenten también”, siguió la mayor de las damnificadas. “Yo también”, siguió y pidió el certificado de defunción. “¿Quieren ir a hacer el inventario?”, volvió a pedir Jana. “Me inscribió mi abogado que alguien se presentó para ir a hacer la sucesión, ¿alguien sabe algo?”, preguntó Dalma.

“Nos presentamos con mi abogado en Capital, por eso hablamos con Gianinna en la competencia, y queríamos que hablen nuestros abogados”, respondió Jana. “¿Por qué no hablan nuestros abogados y listo?”, opinó Gianinna. “Creía que habíamos quedado que nos presentabamos todos en el mismo lugar”, respondió Dalma, “es que para mi abogado creía que tenía que ser en San Isidro, por eso queríamos charlar antes”, siguió Jana.

“Pero tenía entendido que habíamos dicho que nos presentamos en el mismo lugar, tampoco me avisaste que te presentaste en Capital”, siguió Dalma. “Yo ofrecí hacerlo todos juntos”, le respondió, “claro, por eso pensé que nos presentabamos todos juntos”, “vos no avisaste que te presentaste en San Isidro”, le retrucó Jana y agregó: “ambos escritos nos presentamos todos juntos”. “Yo el mío ya se lo pasé, aunque sea me hubiera gustado no enterarme por la TV”, siguió Dalma y agregó: “Evidentemente las cosas van a ser así a partir de ahora”.

“Yo propuse la presentación conjunta y una charla previa de abogados”, siguió Jana, “¿Cómo voy a estar en el escrito si ni me presenté?”, preguntó Gianinna. “Lo podrías haber evitado, pero decidiste hacerlo igual, yo lo mío lo presenté ahí porque pensé que estábamos todos en la misma”, siguió Dalma, “Te presentaste sola, cuando podíamos haberlo hecho en conjunto, así que lo hiciste sin consultar”, respondió Jana y agregó: “Me equivoqué en no avisarte”, “Yo avisé que estaba con mi abogado y se lo mandé a todos”, respondió Dalma: “Con las disculpas no arreglamos nada, lo único que hace esto ES DEMORAR LAS COSAS”. “Rial pasó el audio que le mandé a Morla y solo se los mandé a ustedes, solo a ustedes, no se cuál es el fin pero me rompe las pelotas”, arrancó Dalma al otro día antes de salir del grupo.