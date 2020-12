Stefi Roitman y Ricky Montaner podrían estar esperando su primer hijo

Las intrigas empezaron desde el cumpleaños número 30 de Ricky Montaner, cuando la actriz comenzó a escribir confusos mensajes en sus posteos que apuntaban siempre hacía el mismo lado: un embarazo. Stefi Roitman y su novio han explotado de amor en las redes desde el inicio de su relación a principio de este año. Todo parece ir siempre mejor, porque a meses de noviazgo se comprometieron y ella siempre comparte fotos mostrándose cómoda y feliz no solo con Ricky, sino con todo el clan Montaner.

En los últimos dos días, las redes se han invadido de un bombardeo de indirectas que, aunque no confirman nada, dejan bastante claro para donde apunta el asunto. Primero ella publicó una foto donde no solo se le ve el pelo de un nuevo color (verde), sino que la leyenda que lleva deja mucho para comentar. “Nosotros, sus ojos, en mayo”, escribió la actriz y los fans no hicieron más que divagar en miles de comentarios consultándole por la posibilidad de un bebé, después de dejar su me gusta en un número que ya va en 197 mil.

El posteo que señala una fecha.

Al día siguiente, sin contestar nada, Stefi mando una nueva provocación posteando una galería donde se muestra en ropa interior, pero... ¿podría en realidad estar luciendo una panza en sus primeros meses? Esta vuelta, la publicación llegó a los 289 mil likes y se llenó de mensajes de intriga. Incluso Emilia Mernes le exigió que revisara su WhatsApp. Poco después subió un video donde ella duerme y Ricky le toca la guitarra. Lo que escribió: “Los Tres”.

Stefi duerme mientras su novio le canta.

Ricky con la guitarra.

Como tercer indicio, se le sumo la Storie que Camilo subió tal vez felicitándola. “Te amo Stef! Amo que vayas a ser la tía de mis hijos. Y yo el tío de los tuyos”. Sara Escobar, esposa de Mau Montaner, le escribió también: “Mi amiga, hermana, concuñada, la segunda madre de Mao, la futura tía, je, la madre mía, mi compañera de viajes con los muchachos y de casita cuando nos quedamos”.

Juariu marcando las señales.

¿Confirmará la pareja el primer sobrino de la familia Montaner?