“Splitting”, la extraña conducta de Vicky Xipolitakis por la que piden que se la declare insana

Vicky Xipolitakis volvió a quedar en medio de la polémica luego de conocerse una estrategia legal que, por estas horas, están analizando los abogados de Javier Naselli para lograr quedarse con la tenencia de Salvador Uriel el hijo de la mediática con el banquero.

Con un inminente desalojo del lujoso departamento de Recoleta, la rubia pasa sus días como panelista en el programa “Cortá por Lozano” de Telefé.

Fue en “LAM” (El Trece) donde Yanina Latorre dio más precisiones sobre esta conducta de defensa que padecería la rubia desde niña y por la cual su ex marido intenta declararla insana.

“Ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él sí. Según las pericias tendría algo psiquiátrico que se llama Splitting. Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli”, comenzó diciendo Yanina sobre las versiones de los abogados de Javier Naselli.

“Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting”, dijo la panelista y describió las características que habrían despertado estas dudas sobre el estado psicológico de la modelo. “Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo”, contó la madre de Lola Latorre.

“Tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y que él cree que no está capacitada para cuidar el niño. Él dice que no la deja a ver a salvador. Que miente en todo”, comentó Latorre sobre lo que preparan presentar ante la Justicia el equipo de abogados que asesora a Naselli en busca de lograr quitarle la tenencia a la mediática.