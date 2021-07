¿Sospechas de acomodo? Tras la salida de Pampita, Barby Franco fue eliminada de La Academia

Barby Franco resultó ser la nueva eliminada de La Academia cuando se presentaba la ronda de canto. A pesar de que varios participantes la tuvieron difícil, la modelo era una de las señaladas pro el jurado para dejar el certamen. Muchos apuntaron a la idea de que eran solo los 10 de Pampita lo que la mantenían a flote en la carrera y ahora que su amiga y colega está de licencia, se le acabó la racha de buena suerte.

“La pasé bomba. Estuvo re bueno venir a pasar el tiempo acá. Conocí un montón de gente. Me sentí una reina”, dijo la pareja de Fernando Burlando cuando estaba saliendo de su última presentación, luego de pasar por la sentencia, en un duelo al que se enfrentaba contra Viviana Saccone, Rocío Marengo y Cande Ruggeri. “Tenía ganas de seguir. Obvio. Estaba con todo el look, preparada para el cuarteto. Me quiero morir, pero fue lo que tenía que ser. Lo entiendo”, dijo.

La presentación con su compañero Gabriel Rentería, era un tema de fusión folcklórica. Pero a pesar del baile y el agregado de boleadoras, bombos y zapateo, el jurado prefirió a Marengo. Solo Jimena Barón le dio su voto, que no fue suficiente para quedarse en el certamen.

“Muchas gracias al jurado... A vos por el espacio”, dijo a Marcelo Tinelli, amigo de ella y su pareja y con quien ha trabajado en diversas ocasiones.

El favoritismo de Pampita

Ya fuera del escenario, Barby opinó sobre los constantes rumores del apoyo de su amiga. “Igual, aunque fuera la protegida de Pampita, eran tres contra uno. No sé...”, dijo pensando en la situación. “Pampita es re justa a veces. No tuvo que ver con eso. Ella me iba a salvar y los otros tres no”, explicó.

Sin embargo, en los programas anteriores habían varias pruebas que hablaban de la forma en que la madre de Ana siempre prefería a su amiga. Como aquella vez que Franco bailó interpretando a Lady Gaga y a la mesa del jurado le pareció desastroso, excepto a Pampita, que le puso un 10. “Las hormonas me tienen así”, dijo justificándose.