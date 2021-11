“Soltá la panza”: la campaña que desafía el mandato de llegar flacas y esculturales al verano es furor en las redes

Desde la agrupación “Mujeres que no fueron tapa”, comenzaron a promover la reflexión de diferentes problemáticas feministas, y plantearon la “liberación” de las panzas, queriendo “hackear” el “operativo bikini” y sacar el peso que ponen las redes sociales a las mujeres de verse siempre perfectas, con una panza chata y sin imperfecciones.

Así, la campaña “Hermana, soltá la panza” recibió fotos y videos de miles mujeres de diversas edades junto con relatos de sus experiencias personales que dan cuenta de lo opresivo que se torna por momentos la exigencia de “meter la panza” que vienen escuchando desde la infancia, según Popular.com.

Instagram

“Es la primera vez que me doy cuenta, a mis 38 años, que mi panza es normal, que es parecida a la mayoría de las panzas. Increíble cómo nos venden imágenes de cuerpo super minoritarios como si eso fuese lo normal o lo más común. ¡Qué loco hacer ese click y qué necesarios estos espacios para hacerlo!”, dice uno de los mensajes que disparó esta campaña.

Campaña "Soltá la panza"

Dicha iniciativa activó publicaciones con mensajes contundentes: “A mí me lo dijo la pediatra a los 4 años, que para que no se me fuera a marcar la panza era algo que tenía que acostumbrarme de chica”, contó otra seguidora de la cuenta. Y en las historias, toda una seguidilla de panzas en primer plano: algunas con estrías, otras con cicatrices, algunas más prominentes incluso que el busto, otras que apenas sobresalen de los pantalones o polleras. Y todas flácidas, como la tienen la mayoría de las mujeres.

Campaña "Soltá la panza"

Por su parte ,Lala Pasquinelli, artista visual y referente del Mqnft, destacó: “El hashtag lo venimos usando desde hace cuatro años cuando llega esta época, pero este año lanzamos la campaña porque me pareció que todo estaba mucho más opresivo en relación a los cuerpos”.

Campaña "Soltá la panza"

La activista explica que “cuando hablamos del modelado de los cuerpos no es que estamos hablando exclusivamente de la panza, hablamos de todo lo que implica exigirnos esto de no tener panza” que en el fondo lo que plantea es “que si el cuerpo tiene la forma que tiene, es un cuerpo inadmisible”.

“Soltá la panza”, mucho más que imágenes

La campaña “Soltá la panza” despertó en miles y miles de mujeres muchas emociones y deseos de romper con los estereotipos que vienen siendo impuestos culturalmente y que copan las redes sociales, dejando el mensaje de “lo que es normal de lo que no”.

En la cuenta de Instagram, “Mujeres que no fueron tapa”, además de las imágenes, se compartieron algunos mensajes contundentes que generaron una gran repercusión.

"Mujeres que no fueron tapa"