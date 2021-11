Zaira Nara ya no luce su anillo de casada

Hace unos días, supimos que Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara quedó en el medio del supuesto encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez. Por ello, los rumores de crisis no tardaron en llegar. Ahora, en las redes sociales, Zaira se muestra sin el anillo de casada.

La modelo acostumbra compartir sus trabajos publicitarios en su cuenta de Instagram y muchos aspectos de su vida personal. En las imágenes publicadas podemos apreciar algo llamativo, al parecer decidió sacarse la alianza y eso desató las especulaciones entre sus seguidores.

Zaira Nara, sin anillo de casada.

En su historia de Instagram, Zaira posteó un video donde la vemos frente al espejo, tomando mate y donde muestra ambas manos que ya no lucen con su anillo matrimonial, como solía hacerlo antes.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

¿Pero qué pasó esa noche en París?

Este lunes, Yanina Latorre, en LAM dio a conocer nuevos detalles del día en que Mauro Icardi y la China Suárez se encontraron a solas en en el hotel Le Royal Monceau Raffles Paris, el mismo fin de semana que Wanda y Zaira Nara viajaron a Milán junto a sus hijos.

“Hay un polista argentino que vive en París, que sería el que lo ayuda y cubre a Mauro en esta situación. Se llama Facundo Llorente. El pobre Jakob no es el culpable de esto, quedó en el medio. Cuando ese fin de semana Zaira y Wanda se van a Milán, Mauro juega en el PSG y Jakob va a la cancha a verlo”, contó la panelista de LAM.

Zaira Nara y Jakob von Plessen

“La habitación la reservó Mauro, no sé si la pagó o no. Esa noche, cuando terminó el partido, Mauro se habría apersonado en el hotel acompañado por Jakob. Como la casa de Wanda en París tiene cámaras, Jakob se asustó y dijo ‘yo no puedo volver solo porque Wanda va a ver las cámaras con Zaira’. Entonces, el tipo durmió en el auto de Icardi toda la noche”, relató Yanina, para sorpresa de todos.

Además, según aclaró la “angelita”, esto mismo se lo habría confesado Mauro a Wanda cuando ella lo acorraló después de haber recibido los mails anónimos con todos los detalles del encuentro con la China Suárez.