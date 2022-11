Sofía Zámolo modeló para la cámara y deslumbró con un vestido dorado muy glamoroso

La gala previa de los People’s Choice Awards llegó a la ciudad de Buenos Aires y muchos famosos acudieron al evento. Entre tantas modelos, Sofía Zámolo se destacó por un look más que glamoroso.

El evento original se llevará a cabo el 6 de diciembre en California, Estados Unidos. Como previa, se desplegó una increíble red carpet en Argentina y nucleó a personalidades del mundo de las redes sociales, música, televisión y moda.

Sofía Zámolo

Entre las modelos que no dudaron en acudir al evento, se destacó Sofía Zámolo. Sin lugar a dudas, el look elegido para semejante noche no podía ser para nada simple ni que pasara desapercibido.

Por esta razón, la rubia oriunda de San Isidro eligió un vestido que se llevó todas las miradas. Además, compartió contenido en sus redes sociales y levantó suspiros e increíbles piropos.

Los brillos y las aberturas son una tendencia de temporada, por lo que la modelo no lo dejó olvidado. El vestido seleccionado se confeccionó con una tela brillante en color dorada y aberturas significativas en ambos costados del cuerpo.

En cuanto al escote, también tuvo su noche de glora ya que fue bastante pronunciado aunque cómodo para Zámolo. La rubia terminó el outfit con accesorios diminutos y unas sandalias a tono con la vestimenta.

Guillermina Valdés apostó por los brillos y las transparencias

Guillermina Valdés se destaca por ser una luchadora y gran empresaria. Se encuentra al mando de dos marcas exitosas en cada uno de sus ambientes, estética e indumentaria, pero no se queda atrás en el modelaje.

Muy lejos de Marcelo Tinelli, la empresaria se adentró aún más en el mundo del modelaje y cada semana tiene varias producciones de fotos donde posa como las mejores modelos del mundo.

Guillermina Valdés en un glamoroso vestido

En las últimas horas, Guillermina posó para la cámara con un increíble vestido de brillos y transparencias y lució como una diosa. El look es total grey pero se destaca porque, al mirar detalladamente, se puede notar que se trasluce la tela y se ve la ropa interior inferior que usa la modelo.

Guillermina Valdés en un glamoroso vestido

Por otro lado, no deja de llamar la atención el increíble escote que solamente ella puede modelar con tanta personalidad. Con los ojos en el lente y mucha actitud, Guillermina Valdés posó y modeló como una verdadera celebridad.