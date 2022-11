Las reveladoras fotos de Guillermina Valdés frente al espejo y promocionando productos de su marca

Muy lejos de lo que alguna vez fue su relación con Marcelo Tinelli, la modelo Guillermina Valdés está muy enfocada en sus proyectos laborales y deja todo su tiempo en ello.

Por un lado, cuenta con una línea de cosméticos faciales y, por otro, lleva adelante una marca de indumentaria y accesorios. Varios días atrás comentó que una parte de su cuerpo la acompleja totalmente y se trata de su ombligo.

Guillermina Valdés

Más allá de eso, la empresaria no da vueltas al asunto y sigue posando para la cámara de su celular o la de algún profesional que la retrata para diversas campañas de moda.

Guillermina Valdés.

En este caso, Guillermina usó sus stories de Instagram para publicitar algunas prendas de su marca de indumentaria y posó muy sensual frente al espejo. “Ese buzo modo playa que no puede faltar”, comentó Valdés y posó con un buzo negro y debajo ropa interior cavada.

Guillermina Valdés.

Luego, eligió algunos modelos similares y también diferentes al primero para mostrar la variedad de productos de su marca “Valdez”. Algunas fotos después, la expareja de Tinelli se fotografió frente al espejo con un oxford en color negro y un corpiño haciendo juego con una gorra.

Guillermina Valdés.

El retoque de Guillermina Valdés que es furor

Si bien Guillermina Valdés es una de las mujeres bonitas y coquetas del país, siempre existen las críticas sobre su apariencia, que la hacen tomar decisiones para cambiar estos prejuicios que nacen en base a los malos comentarios.

Tiempo atrás, Guillermina Valdés reveló un problema físico que la acompleja y que es motivo de los haters permanentemente: la apariencia de su ombligo.

Este es el retoque estético que se hizo Guillermina Valdés.

Sobre las críticas a su abdomen, Guillermina Valdés confesó: “Este es mi ombligo, que es mini. Recién salió en la foto tapado. Lo explico porque me dicen que me hago photoshop y que me lo hice desaparecer. Yo no soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante que tienen que saber las mujeres”, arrancó.

Este es el retoque estético que se hizo Guillermina Valdés.

Por otro lado, Guillermina explicó qué le generan estas críticas: “En uno de mis embarazos uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se salió para afuera y era una bola. Cuando me hacen el nuevo, me lo hicieron chiquito. Me gustaba más el de antes. Es eso. A veces te ponen ‘qué se hizo en el ombligo’, ‘dónde está’, que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”.