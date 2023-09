Sofía Zámolo lució su vestido blanco apretadísimo frente a las cámaras y dejó a más de uno sin palabras

Sofía Zámolo es una de las personalidades que más se destacan en el mundo del espectáculo. A través de sus plataformas digitales, la actriz sorprende constantemente a quienes la siguen con picantes publicaciones que rápidamente se viralizan.

La modelo es muy activa en el mundo de Internet. Por lo general, utiliza mucho su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de un millón de followers y casi mil publicaciones.

El osado look de Sofía Zámolo

Su contenido va destinado mayormente a todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda, donde empresas colaboran con ella, utilizándola como figura para vestimentas específicas. Sin dudas, sus sesiones, son de las más likeadas de su red social.

También, muestra un poco de todos los viajes que realiza alrededor del mundo y parte de algunos momentos que disfruta junto a su familia y seres queridos más cercanos. Añadido a esto, publica material de proyectos de los que forma parte.

Recientemente, Zámolo se volvió viral tras subir unas fotografías a su cuenta de Instagram. En las mismas, se la pudo ver luciendo un vestido blanco ajustadísimo que rápidamente encendió la temperatura de las redes sociales.

Para acompañar dicho contenido, puso en la descripción: “De pary y por qué no robarle la campera a mi marido con este look?”. En cuestión de horas, se llenó de me gustas y muchos comentarios por parte de quienes la siguen a diario.

En bikini, Sofía Zámolo dejó sus atributos en primera plana y se robó todos los corazones

Sofía Zámolo compartió en su cuenta de Instagram unas cautivadoras fotos y un video desde Miami, su lugar de residencia. En las imágenes, se puede apreciar una espectacular playa con arena dorada y el mar cristalino de fondo, brindando un ambiente paradisíaco.

Con una bikini lila resaltando su belleza, Sofía disfruta del entorno deslumbrante que ofrece la vibrante ciudad. Una combinación perfecta de relajación y estilo en una de las playas más deslumbrantes del mundo.

Lejos de las pasarelas y la televisión, Zámolo se mantiene muy activa en las plataformas para que nadie le pierda pisada y sepan que es de su vida. Además, deben en cuando deja claro que el lugar entre las mujeres más codiciadas, siempre será de ella.

Sofía Zámolo de vacaciones en Miami

