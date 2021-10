¡Se animó! Nazarena Vélez contó por primera vez porqué se separó del papá de Barbie

Ya pasó un considerable tiempo desde que Nazarena Vélez se separó de su primer marido, Alejandro Pucheta con quien tuvo a Barbie. La pareja se formó cuando ambos eran adolescentes y se casaron en 1992, ni bien terminaron el secundario, pero la cosa no duró mucho tiempo.

Así, con el tiempo, lograron formar una relación de amistad tan fuerte que incluso él la acompañó en momentos muy duros como la muerte de Fabián Rodriguez. Alejandro, de algún modo, acompañó al pequeño Thiago y forjó con él una relación casi paternal que Nazarena siempre le agradece. Tal es así que muchas veces, se llevó de vacaciones al pequeño sin su mamá.

A raíz de esto hizo,los seguidores preguntaron el motivo por el cuál se habían separado dado que, desde afuera, de los veía como la pareja perfecta. “¿Infidelidad o falta de amor?”, fue la duda más recurrente y Nazarena no esquivó el bulto. “La realidad es que ninguna de las dos cosas. Yo simplemente no tuve ganas de remarla... éramos muy chicos. Imaginense que si soy así de impulsiva a los 47 años, lo que era a los 19... fue más que nada por eso”.

Hoy por hoy, Nazarena está enamoradísima de Santiago Camaño, que también se lleva perfecto con Pucheta. Lo que se puede decir, una familia ensamblada, según Paparazzi.

Alejandro Pucheta, Nazarena Vélez junto a Barbie.

Alejandro Pucheta quiere ser abuelo

Luego de que Barbie Vélez y Lucas Rodríguez sellaran su amor luego de varios años juntos, el papá de la actriz, Alejandro Pucheta contó que vive los días a pleno y se aventuró a decir que en breve podría convertirse en abuelo.

“El momento que estamos viviendo es indescriptible y aparte de eso el amor que tengo por Lucas es enorme. Estoy tan feliz de este momento que no me entra más felicidad en el pecho. Los veo diferentes y con ganas de ser papás. Intuyo que en algún momento van a buscar ser padres”, dijo el ex de Nazarena Vélez en contacto con CNN radio.