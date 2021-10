Fulminante “like” de Zaira Nara hacia la China Suárez

El Wandagate que estalló hace pocos días está repleto de efectos colaterales para los involucrados. Y entre quienes firmemente tomaron partido está Zaira Nara, que además de ser hermana de Wanda era, hasta ahora, muy amiga de la China Suárez.

Indignada con la situación que surgió a partir de que la empresaria ventilara a sus millones de seguidores el ida y vuelta de mensajes cachondos entre la China y su marido Mauro Icardi, acusando a la actriz de “zorra”, Zaira decidió expresarse indirectamente, según Paparazzi.

La modelo, lanzó un “me gusta” a una publicación que Connie Ansaldi hizo en Twitter y no pasó para nada desapercibido en el mundo virtual. De esta manera, la mamá de Malaika y Viggo dejó en claro su durísima postura con respecto a las actitudes de Eugenia Suárez.

Zaira Nara\u002E (Instagram)

“A mí me importa tres pepinos si es un hombre o una mujer, no sean papanatas. De Benjamín Vicuña escribí lo mismo… No es amor, es un patrón malvado de conducta”, arranca el mensaje de Connie en la red del pajarito que recibió corazoncito de Zaira.

“Una vez te puede pasar; dos es raro; si te pasa tres veces tenés una patología jodida”, cerró la periodista, en referencia a la incidencia que habría tenido la China en la ruptura de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal y luego en la de Pampita y Benjamín Vicuña, las dos familias que, según el furibundo mensaje de Wanda, la actriz “se cargó por zorra”.

Connie Ansaldi. Captura Twitter.

Más allá de likes y publicaciones, todavía la morocha no habló abiertamente del tema que la toca tanto a ella como a Paula Chaves y Mery del Cerro, todas amigas de la China. Fue Yanina Latorre quien aseguró en LAM que Paula le había dicho a la actriz, textual, que era “una soreta y una basura”.

Pero luego, Paula Varela contó en Intrusos que habló con la conductora de Bake Off y que le aseguró que no existió esa conversación: “Hablé con Paulita Chaves, le pregunté si había tenido una charla acalorada con la China, y me dijo ‘no, no hablé con Euge’”.

“El histeriqueo con Icardi es cierto”

Ángel de Brito adelantó al aire de “Los Ángeles de la mañana” cómo sería el descargo que la China Suárez dará, aparentemente este miércoles, sobre su versión de los hechos en torno a su relación con Mauro Icardi.

“Lo va a hacer en sus redes sociales, no va a hablar con la prensa. Los amigos le dicen que tiene que hablar y mostrar los chats”, contó el periodista.

Luego, dio detalles de la charla que mantuvo con un amigo de la actriz, quien le dijo: “Hablé con ella y me dijo que todo el histeriqueo con Icardi es cierto. Ella va a salir a decir que cree en el amor libre y se ampara en eso”.