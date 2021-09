Santiago Maratea recaudó los primeros 3 millones de pesos para salvar a perros y gatos

Santiago Maratea realizó una nueva colecta solidaria y esta vez eligió ayudar a construir un refugio para gatos y perros abandonados. Además, con lo que “sobre” de la recaudación, tiene planeado ayudar a un peluquero que lo conmovió con su historia a terminar su casa.

Según compartió en sus redes sociales, el influencer ayudará a reconstruir de cero “El Refugio de Eli”, el que se prendió fuego el pasado 19 de agosto. Se trata de una mujer que atiende a los animales, perdió todo tras el incendio y además está sin trabajo.

Por ello, Santiago, al enterarse de esta triste situación, decidió que el dinero la colecta que comenzó este miércoles será destinado para construirle una nueva casa sustentable a Eli y a los animales a los que cuida.

“Básicamente necesitamos juntar diez millones de pesos y puede ser que llegue a sobrar plata”, comentó Maratea y luego elevó la cifra a 15 millones. “Hay que tirar abajo una casa y armar otra. Ver bien los planos, cuánto mide el terreno, no podemos tener un exacto. Calculé siendo generoso, y si sobra, le damos esa plata a otros refugios de animales”, explicó respecto de la nueva iniciativa.

Por otra parte, Maratea compartió en vivo el momento de la colecta en el cual llegaban a los 3 millones de pesos recaudados.

Santiago Matarea y sus colectas

“Me gusta mucho esta colecta porque siento que mucha gente la va a apoyar. Va a ser linda y no va a haber algo atrás del Gobierno, eso espero. Espero que no haya un Ministerio de Perritos y Gatitos que está rascando los huevos”, dijo el influencer y, resaltó: “Me llegan a politizar a los perritos y gatitos y me corto los huevos”.