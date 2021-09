El día de spa de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán están felices con la llegada de su hija Ana tanto que en sus cuentas de Instagram no dejan de publicar postales de la beba y de las sesiones divertidas y tiernas que la hacen protagonizar. Como ahora, que la modelo compartió el “día de spa” de la niña.

A días del noveno aniversario del fallecimiento de su hija Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Pampita mostró a Ana disfrutando de una tarde de juego en la bañera.

En las historias de Instagram, la jurado de “La academia” subió una postal del baño de la pequeña, quien mira fijo a la cámara mientras disfruta del agua tibia con la que su mamá la baña. Lo que llamó la atención de algunos fue el salvavidas que la artista escogió.

Pampita compartió postales del "día de spa" de Anita, su beba de casi dos meses de vida

Se trata de una protección que se coloca en el cuello del bebé para que pueda flotar en el agua y estar seguro.

En la cuenta oficial de Instagram de Ana, que es manejada por la propia modelo, se compartieron otros retratos de la niña que nació el jueves 22 de julio, a las 9:30 de la mañana, por parto natural y con un peso de 3.1 kilos.

¿Por qué Pampita no usa su anillo de casada?

Varios seguidores de Carolina Pampita Ardohain notaron que ella no lleva puesto su anillo de casada por lo que aparecieron rumores de crisis con Roberto García Moritán, cuestión que está muy alejada de la realidad, como ella misma lo aclaró.

Recordemos que la modelo había comentado durante su embarazo que se quitó la alianza y el anillo de compromiso por que le quedaban ajustados y que era algo temporal.

Y ahora, en su ciclo “Pampita online”, aclaró la situación: “Les muestro este anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar”.