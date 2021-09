Cinthia Fernández le respondió a Flor de la V: “Más discriminadora no había, ¿no?”

Cinthia Fernández y su baile tanguero y en colaless frente al Congreso generaron todo tipo de reacciones. La precandidata a diputada nacional utilizó un video como estrategia de captar la atención y lo logró. Tanto que Flor de la V le pegó feo.

La panelista de “Los ángeles de la mañana” recibió muchas críticas de parte de personalidades del ambiente político y de espectáculos pero la única que respondió fue la de la vedette. En el programa “A la tarde”, Florencia exclamó: “Yo creo, después de ver y analizar la campaña, que por ahora no tiene más que ofrecer, no tiene más que mostrar que esto. Creo que este es su lugar de confort, creo que es algo que le sirve, que la potencia”.

“No tiene otra cosa que mostrar. Claramente, genera el impacto que ella quiere, pero de verdad siento que no tiene contenido hoy”, insistió sobre la campaña de Cinthia y sumó: “Acá nadie se está metiendo con el cuerpo. Lo que muchas mujeres y feministas critican es la utilización del cuerpo para algo. La lucha que estamos librando las mujeres contra el patriarcado tiene que ver con eso, con la utilización del cuerpo para disfrute, para goce, para lo que fuere”.

Y al escuchar las declaraciones de De la V, Fernández se volcó a Instagram para responderle; la mencionó en una historia de Instagram y escribió: “Más discriminadora no había, no? No hagas lo que no te gustó que te haga. ‘Sacando caretas’ (a tu frase me remito)”.

Cinthia Fernández le respondió a Flor de la V

Qué dijo Cinthia Fernández sobre su video frente al Congreso

Después de recibir todos los palos por todos los frentes sobre su baile al ritmo de “Se dice de mi”, de Tita Merello pero con letra cambiada, Cinthia Fernández compartió otro clip para así callar a quienes hablan en su contra.

“Muchos les fue fácil salir a decir, esta no hace nada, esta muestra el trasero y es lo único que sabe hacer y no la veo caminando…. Saben qué? Los deje hablar! Desde el minuto 1 labure como en todos mis trabajos, soy autoexigente y “culo” inquieto (ya que tanto usaron esa palabrita referente a mi ) y trabajadora al 100. Por eso pensé en no ser una más, en hacer la diferencia”, escribió al principio del extenso mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.