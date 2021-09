La hija de Sergio Denis apuntó contra Alberto Fernández: “A mi papá lo enterré por videollamada”

Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, apuntó contra el presidente Alberto Fernández luego de que se hiciera viral la evidencia que mostraba la fiesta que él y su esposa dieron en la Finca de Olivos durante la cuarentena estricta.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Bárbara fue consultada por las imágenes del festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez.

“Cuando vi las imágenes me dio mucha bronca como un montón de gente, durante todo ese tiempo no fue un caso, fueron miles, algunos que no se supieron”.

Y siguió: “Es muy triste y yo me acuerdo que cuando papá falleció, no había posibilidad de viajar y no había tiempo, las personas fallecían y había que decidir todo rápido”.

En la misma idea, agregó: “No tuve tiempo de nada. Y me acuerdo que le dije a mi mamá que me hablen por videollamada. A mi papá lo enterré por videollamada. Da mucha bronca y tristeza. No hay vuelta atrás. No es algo que se puede volver a hacer. Como el padre de Solange o Abigail. Es tremendo y muy injusto”.

Por otra parte, la hija de Sergio Denis añadió: “El enojo de la gente viene por la injusticia. Por qué algunos si y otros no. No es un cumpleaños que lo podes festejar la semana que viene. El abrazo a mi papá nunca más se lo voy a poder dar”.

La hija de Sergio Denis apuntó contra el gobierno por la polémica de Olivos.

Recordemos que el presidente decreto el 11 de marzo de 2021 el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional.

En este marco, el conductor del programa le preguntó si tuviese la posibilidad de decirle algo a Alberto Fernández por sus errores cometidos, ¿qué sería?

“Yo lo que creo es como te digo que a veces lo que falta es ir un poco más adentro. Más que estar gritando o enojándose, espero un perdón más sincero. El perdón pero no va. Es lo que pasa constantemente. Es el enojo masivo que hay. Si el perdón fuera sincero, uno podría perdonar”, y determinó: “La gente se cansa y falta empatía, en todos los ámbitos de la vida”.

Los hijos de Sergio Denis ya habían tenido conflictos con los políticos, principalmente con el Frente de Todos. Esto se debió a que utilizaron “Te quiero tanto”, la canción de su padre, para un spot publicitario de campaña.