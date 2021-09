¿Separados de nuevo? El Polaco y Barby Silenzi enfrentaron los rumores

Durante una grabación de “La academia”, El Polaco abandonó abruptamente el estudio y todos se preguntaron por qué. Se decía que era por una nueva discusión con Barby Silenzi, su mujer y partener en el ciclo, pero él aclaró qué sucedió en el programa de Marcelo Tinelli.

La relación con la madre de su hija Abril parecería estar afuera de su retiro ya que confió a las cámaras de Teleshow: “No sé, en realidad, qué fue lo que me pasó. Tenía ahí como un catarro que no me dejaba respirar. Al otro día me hice todos los estudios y estoy impecable. Fue como un ataque de angustia me parece”.

El cantante de cumbia comentó que está centrado en estar tranquilo para sentirse bien y que no le vuelva a pasar ninguna situación como la de hace unos días atrás. “Me preocupé porque no podía respirar. Me asusté. Pero yo soy muy ansioso, tengo que tratar de bajar y que sea lo que Dios quiera porque me exijo mucho”, afirmó.

Después de que Tinelli revelera que había visto pelear a la pareja, el cantante de cumbia exclamó: “Con Barby estamos bien, son todas mentiras lo que se dijo de que habíamos discutido entre nosotros”.

Cómo le fue a EL Polaco y Barby Silenzi en el último ritmo de “Showmatch”

En “La academia” se está disfrutando del ritmo nuevo “Una que sepamos todos” y a Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk no le fue muy bien. El músico y Barby Silenzi bailaron “Macarena”, la versión de Los del Río y Gente de Zona.

Pero a la hora de recibir la devolución del jurado, su alegría se fue apagando de a poquito. Ángel de Brito les aconsejó esforzarse más aunque le gustó y puso un 7; Carolina “Pampita” Ardohain les dio tímidos elogios y puso el mismo número en el tablero.

Guillermina Valdés los felicitó y les resaltó: “Siento que esta pareja es correcta, pero me gustaría sorprenderme con algo más. Bailan muy bien los dos” para luego imitar el número 7.

Jimena Barón fue más severa en sus palabras: “Se achancharon con las ideas” a lo que sumó: “tienen un piso pero siento que no están pensando en cómo deslumbrarnos. Hoy no fue lo que más me gustó”. (voto secreto).

Y Hernán Piquín compartió la opinión de sus compañeros, y aseguró: “Es verdad que no explotás, como que estás siempre haciendo lo mismo”, y les puso un 5. Así cosecharon 26 tímidos puntos.