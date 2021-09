Darío Barassi cruzó a Soy Rada en vivo por desplazar su programa: “¿Qué había antes de mi...”

Tras los bajos números mostrados por El Trece en cuanto a audiencia, el canal programó algunos cambios para posicionarse y ganarle la pulseada a Telefe, es por esto que decidió apostar por la llegada de un nuevo programa de entretenimientos conducido por Agustín “Soy Rada” Aristarán.

A causa de este arribo, se tuvo que retocar la grilla de la señal y, curiosamente, uno de los más afectados fue el programa más visto del canal, “100 Argentinos Dicen”, que desde el próximo lunes 13 de septiembre dejará su franja de 14:30, para pasar a emitirse a las 18:30.

En la emisión de este jueves, Barassi fue sorprendido al aire con la presencia de Soy Rada y sin pensarlo dos veces lo cruzo al aire: “¿Qué es esto?”, a lo que el nuevo conductor respondió: “¡Mirá como estoy! ¿Cómo estás, Darío?”, lanzó en tono irónico.

“Ay, lo bien que da en cámara. ¡Me genera un odio! ¿Qué carajo hacés acá?”, le preguntó a Rada. “Acostumbrándome al horario, Darío”, bromeó él. Inmediatamente, Barassi lo frenó: “No bebito. ¿Vos me estás queriendo contar que a partir de ahora vos arrancás a las 14:30?”. “Así me acaban de informar y estoy acá acomodándome, sintiendo cómo me calza este momento del día”, le contestó.

“Tengo dudas. Por un lado lo amo y es talentosísimo y quiero que triunfe, pero por otro lado yo hice crecer este horario. ¿Que había antes de mí en este horario? ¿Qué había antes de mí en la televisión? ¿Qué había antes de mí en el mundo?”, se preguntó Darío.

Y continuó irónicamente: “Me va a cag... el año. Este año terminaba yo siendo tapa de todos los medios, Martín Fierro, el conductor del año... Y viene este for... y me va a robar”.

Hace unos días, el sanjuanino se refirió a la modificación horaria, pero rápidamente el conductor negó las versiones: “Cero enojo. Amo a la productora Boxfish y al canal. Soy un soldado y vamos para donde digan. Además, Rada es un amigo y un crack. La va a romper todo”.

Finalmente y con estos cambios, “El Club de las Divorciadas” a cargo de Laurita Fernández quedará fuera del aire como se anunció hace tiempo.