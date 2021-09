Hernán Piquín deja el jurado de Showmatch La Academia y tendrá un polémico e inesperado reemplazo

Hernán Piquín se ausentará este viernes de Showmatch La Academia y la producción ya consiguió un polémico reemplazo. Federico Bal será quien se ocupe la quinta silla en el jurado y su experiencia en realitys pondrá en juego la continuidad del bailarín en el programa.

Esta semana, Pampita se ausentó dos días por cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija, Blanca Vicuña. En su lugar, pusieron a Karina La Princesita -quien también es participante- y esto generó enojos de parte de sus compañeros que corrían en “desventaja”, principalmente la que alzó la voz fue Rocío Marengo.

Ahora, es el turno de Hernán Piquín, quien no estará en la edición de este viernes y lo reemplazará Federico Bal. En esta oportunidad decidieron apostar por alguien que esté alejado del programa, pero con mucha experiencia en distintas ediciones del Bailando por un sueño, incluso fue campeón.

Laurita Fernández y Fede Bal durante su paso por "Bailando por un sueño". (Web)

“Esta persona la tiene clarísima con los realities, principalmente con esta pista, porque siempre que estuvo la rompió. No solo eso, sino que también fue campeón del Bailando”, comentó Lourdes Sánchez en La Previa de La Academia, programa que conduce, y reveló que se trataba del hijo de Carmen Barbieri.

“Me gusta mucho, me encanta mal. Amo este reemplazo, y ojo con Federico porque va por todo. Ojo con lo que hace mañana, porque siempre va por todo y por ahí es alguien que vino para quedarse”, resaltó Lourdes, quien fue compañera de baile Fede en la última edición del Bailando en el que ambos participaron.

“Viene para recuperar la silla que en su momento le robaron a Carmen Barbieri”, lanzó picante Lizardo Ponce respecto a que el hijo de Santiago Bal será el encargado de !vengarse” en homenaje a su madre.

Federico Bal y Carmen Barbieri.

“Atención porque mañana Federico Bal no solamente va a poner puntajes a las parejas que van a debutar con el ritmo del jurado, sino que también va a estar en este difícil lugar de decidir quién sigue y quién no en el certamen porque, más allá de que el programa va a ir en vivo, va a decidir el jurado, no el público”, cerró Lizardo sobre el rol del mediático en su aparición en el ciclo.