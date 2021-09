Santiago Maratea lanzó otra colecta y se propuso reunir 10 millones de pesos para salvar a perros y gatos

Santiago Maratea comenzó una nueva colecta solidaria y esta vez ayudará a construir un refugio para gatos y perros abandonados. Además, con lo que “sobre” de la recaudación, tiene planeado ayudar a un peluquero que lo conmovió con su historia a terminar su casa.

El influencer ayudará a reconstruir de cero “El Refugio de Eli”, el que se prendió fuego el pasado 19 de agosto. Allí, una mujer se encarga de atender a los animales, pero lo perdió todo tras el incendio y además está sin trabajo.

Por lo que al enterarse de esta triste situación, Santiago quiso ayudar y decidió que el dinero la colecta que comenzó este miércoles será destinado para construirle una nueva casa sustentable a Eli y a los animales a los que cuida.

“Básicamente necesitamos juntar diez millones de pesos y puede ser que llegue a sobrar plata”, comentó Maratea y luego elevó la cifra a 15 millones.

“Hay que tirar abajo una casa y armar otra. Ver bien los planos, cuánto mide el terreno, no podemos tener un exacto. Calculé siendo generoso, y si sobra, le damos esa plata a otros refugios de animales”, explicó respecto de la nueva iniciativa.

“Va a ser complejo no solo por tener que ver cómo va a ser la casa, sino también porque hay que hablar con arquitectos, albañiles y proveedores”, continuó explicando Santi Maratea.

“Me gusta mucho esta colecta porque siento que mucha gente la va a apoyar. Va a ser linda y no va a haber algo atrás del Gobierno, eso espero. Espero que no haya un Ministerio de Perritos y Gatitos que está rascando los huevos”, dijo y resaltó: “Me llegan a politizar a los perritos y gatitos y me corto los huevos”.