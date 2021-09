Sabrina Rojas habló de su separación de Luciano Castro y de los rumores que lo vinculan con Cinthia Fernández: “¡Lo bien que vas a...!”

Tras doce años en pareja y una familia constituida, Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron su separación luego de varias crisis de por medio. Luego de cuatro meses separados, la actriz ya está en pareja con el “Tucu” López, mientras que al actor se le desconoce los detalles de su situación sentimental.

Este jueves Sabrina estuvo de invitada en “Los Ángeles de la Mañana” y se refirió a los motivos que la llevaron a separarse de Castro: “La pandemia primero hizo que nos reencontremos mucho, pero después se dilató todo demasiado. Estuvimos mucho dentro de casa. Quizá tenía que suceder para que esto termine, quizá en la rutina no hubiéramos visto ciertas cosas”, reveló la actriz.

“Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple, la paso bien en cualquier lugar; é se enrosca con la vida. Es muy divertido, pero muy para adentro. Al principio la soledad era terrible, sobre todo, a la noche. Ahora estoy feliz, nadie me hace ruido en el gimnasio”, expresó Rojas.

A Luciano últimamente se lo ha vinculado con distintas famosas como Jimena Barón o Jorgelina Aruzzi, pero estas versiones fueron desmentidas, pero hace unos días trascendió un nuevo rumor que lo vinculan con Cinthia Fernández.

Esto sucedió cuando en medio de la entrevista Maite Peñoñori irrumpió y dijo que le llegó la información de que la panelista y el actor habían estado a los besos. Frente a esto, Sabrina la miró y le dijo: “Ay, Cinthia. ¡Lo bien que vas a comer querida!” y la aplaudió. Finalmente, todos se lo tomaron a broma y fue desmentido por la influencer.

Sabrina Rojas habló de su relación con Jimena Barón

Recordemos que la expareja de actores comparten la obra “Desnudos” que reestrenó el pasado 16 de septiembre, por lo que Sabrina trata de no hablar abiertamente de su nuevo amor por respeto a su ex: “Los chicos (Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres) son muy amigos del gordo, charlo más con las chicas (Brenda Gandini y Mey Scápola). Él no lo toma mal, pero tampoco es para que estemos charlando ‘qué hiciste anoche’. Está todo bien, más que charlado, pero tampoco puedo ser libre hablando con los chicos”.