Luciano Castro tendría una nueva novia, a poco de un mes de su separación de Sabrina Rojas

A poco menos de un mes de separarse, Luciano Castro se encuentra nuevamente acompañado. El último fin de semana llegó a su casa acompañado por una nueva mujer. Hace pocos días fue que se hizo pública la separación del actor y Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos, después de volver a apostar al amor tras una fuerte crisis.

Luego de la ruptura de la pareja confirmada y blanqueada” públicamente”, Luciano se animó a frecuentarse con una mujer que conquistó y que lo conquistó. El domingo fue visto ingresando al country donde vive, en la zona de Tortugas, con una chica que no pertenece al mundo artístico, según Contexto Tucumán.

Luciano Castro y su nueva oportunidad para el amor

Es que Castro se está dando una nueva oportunidad en el amor después de reintentar recomponer el vínculo con Rojas, y seguir adelante con la familia que formaron pero no funcionó. Ahora habría encontrado el amor en los brazos de otra mujer, con la que ya comparten actividades cotidianas y la lleva a su hogar.

En LAM, de El Trece, Ángel De Brito, contó que Castro ya no está solito y reveló los detalles de cómo fue “descubierto” con su nuevo romance. Después de compartir “pistas” a través de un enigmático en el que las “angelitas” fueron aportando datos para descubrirlo, el periodista reveló. “El que está acompañado después de separarse de su última mujer es… Se separó hace poco pero ya está rehaciendo su vida, y es Luciano Castro”, contó Ángel.

“Fue visto este fin de semana, ayer más precisamente (domingo), en un barrio cerrado de Tortugas, en esa zona, ingresando con su camioneta con una chica…”, agregó De Brito. “Por ahora no vamos a revelar su identidad simplemente porque no la tengo, sino la contaría pero puedo aclarar que no es conocida”, afirmó el conductor. Luciano va por la “revancha” amorosa.