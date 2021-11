Sabrina Garciarena se suma a la competencia de “Masterchef Celebrity 3”

Marcela “la Tigresa” Acuña está a un día de subirse nuevamente al ring del Luna Park; este sábado tendrá su octava aparición en el coliseo de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecerá su disputa ante “La Gurisa” Débora Dionicius, con el título pluma interino OMB en juego.

Con este desafío por delante, la boxeadora se tomó días de concentración y entrenamiento adecuadamente por lo que no pudo estar presente en varias grabaciones de “Masterchef Celebrity 3″ que todavía no salen al aire. Pero no es que queda eliminada del reality sino que alguien más le cuidará su puesto.

Sabrina Garciarena, la nueva famosa que se suma a "Masterchef Celebrity 3" en reemplazo de La Tigresa Acuña

La Tigresa será reemplazada por Sabrina Garciarena, quien sufrirá la presión de cocinar contra el reloj y los pedidos exóticos del jurado integrado por Germán Martitegui, Damían Betular y Donato de Santis.

Como las grabaciones del ciclo de Telefe están bastante avanzadas, la participación de la actriz y modelo publicitaria la veremos en el mes de diciembre.

Este caso es como el visto en la primera edición de “Masterchef Celebrity”, cuando Natalie Pérez cocinó en lugar de El Polaco y Cristian Sancho reemplazó a Vicky Xipolitakis, momento en que el coronavirus llegó a los estudios del canal de las pelotas y contagió al cantante de cumbia y a la vedette.

Quién es Sabrina Garciarena

Sabrina Garciarena es una actriz reconocida de teatro, cine y novelas, tiene 38 años y cuenta con más de décadas de carrera. De hecho, muchas personas la recuerdan de la publicidad de cerveza en la que aparecían los García y los González en una fiesta multitudinaria a la que fueron invitados los famosos con dichos apellidos.

Está casada con el periodista y conductor Germán Paoloski y juntos formaron una hermosa familia con sus hijos León (7), Beltrán (4) y Mía (un año y medio).

Gracias a su rol protagónico en el film “Felicitas” se ganó el Cóndor de Plata a Revelación. Y hoy en sus redes comparte su lado maternal y actoral, con diferentes fotografías y videos. Sus 1.3 millones de seguidores avalan su carrera y profesionalismo.