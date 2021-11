Joaquín Levinton compuso una canción dedicada al jurado de “Masterchef Celebrity 3″ y elaboró un plato inspirado en una rata

En la noche del jueves en “Manchester Celebrity 3″ los 7 participantes que compitieron por la medalla dorada y plateada de beneficios, ingresaron a las cocinas con Joaquín Levinton a la cabeza, cantando desaforadamente.

“No tengo tiempo para hacer un pollo al horno ideal, qué aburrido debe ser ser jurado en MasterChef con lo que les doy de comer, todo lo que hagamos esperamos que les caiga bien”, expresaba la canción inspirada en en el jurado del programa y que junto a Tomás Fonzi, la Tigresa Acuña, Mica Viciconte, Gastón Soffriti, la Peque Paretto y Juariu, interpretaron a los gritos.

Pese a estos arranques de humor, Levinton aún no demuestra sus dotes para la cocina y esta vez estuvo a punto de formar parte del pelotón que participará en la segunda gala de eliminación, con un plato que no cumplió las expectativas de ser “infantil”, tal como rezaba la consigna, a pesar de que lo intentó de una particular manera.

Tras el “Arrosmith” y el “pescado Raúl” llegó “la rata Miguel y su comida mínima”, con la que intentó sorprender a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. “¿Y las orejas?”, señaló el chef al observar el plato compuesto por un rabanito con dos arvejas por ojos.

“Es sorda”, respondió el músico provocando las risas de todos sus compañeros en las estaciones y del jurado. Además, esta ocurrente creación de Joaquín provocó la sonrisa de los televidentes, que trasladados a Twitter se expresaron al respecto.

La rata Miguel causó furor en redes.

“La rata Miguel me alegró la noche”; “Joaquín es lo más divertido de esta temporada”; “Entre el pescado Raul y la rata Miguel que es sorda, casi me descostillo de la risa! No se si va a ganar, pero espero que siga muchos programas más!”, expresaron algunos de los usuarios.

A pesar de que destacaron su originalidad para presentarlo y su buen sentido del humor, al cantante de Turf no le alcanzó para ser el más destacada de la noche y Mica Viciconte se quedó con la medalla de plata, mientras que la dorada quedó vacante.