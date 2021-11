Miriam Lanzoni, un fuego con su malla diminuta en medio del mar de Tulum

Que Miriam Lanzoni es un fuego ya se sabe y ella se encarga de recordárselo a todos a través de las redes sociales, donde muchas veces se muestra, casi, como Dios la trajo al mundo. Es dueña de un cuerpo privilegiado que logró a base de años de entrenamiento y con ayuda de cirugías pero la verdad es que sus fans están enamorados.

Y ahora, la artista está de vacaciones en Cancún, precisamente en Tulum, y desde allá incendió Instagram. El mar y el sol mexicano son una constante en sus redes pero también sus diferentes atuendos para ir a relajarse a las playas paradisíacas.

Looks que combinan con sus trajes de baño, uno más sexy que el otro; todos le quedan pintados y revelan sus curvas más hot, esas que sus 281 mil seguidores aplauden de pie. Pero el último que subió a las redes es un fuego.

Miriam Lanzoni enamora a sus seguidores desde las playas de Tulum

Se trata de una trikini de triángulos pequeños con lentejuelas negras y plateadas; un corpiño y una colaless que son unidos por tiras diminutas que rodean su cadera y su abdomen. Claro, Miriam hizo poses más que jugadas y sus fanáticos le dieron cientos de Me Gusta.

“Diosa total”, “Impresionante”, “Espléndida”, “Lomazo”, fueron los halagos que muchos de sus seguidores le dejaron como comentarios en la publicación. A ella se la ve disfrutar del clima y agua cristalina, mientras que se protege del sol con un sombrero de paja bien al estilo mexicano.

El accidente doméstico de Miriam Lanzoni que preocupó a todos

En julio de este año, la vedette sufrió un fuerte accidente doméstico que le llevó más de un mes de recuperación; los médicos analizaron cirugía pero todo resultó menos grave. “Tengo un esguince y fractura de peroné”, confió la artista.

“Fue tremendo”, confió Miriam Lanzoni a Teleshow. Ella se cayó al salir apurada de su casa, realizó un mal movimiento con el pie y su tobillo se le dobló: “Yo salía corriendo de mi casa, llevaba las manos ocupadas. Tenía unas botas como de 10 centímetros. Giré sobre mi propio eje y justo donde giré hay un escalón en mi casa. Me caí del escalón y ahí fue que me torcí con todo el peso de mi cuerpo y no pude apoyar las manos en ningún lado porque las tenía ocupadas”, confió.

A lo que la ex participante de “Corte y confección famosos” agregó: “Fue muy brusco porque giré en velocidad. Me duele mucho a la noche cuando duermo”.