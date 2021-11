Viviana Canosa fue repudiada en las redes por su desubicada pregunta a los amigos de Lucas

Viviana Canosa volvió a generar todo tipo de reacciones en su contra por una pregunta a un entrevistado que nada tenía que ver con el tema que estaban hablando. Y claro, los usuarios de las redes no se lo dejaron pasar ni tampoco quien estaba en el móvil que le contestó: “No sé qué tiene que ver”.

El día jueves, el caso de Lucas González paralizó a todos. El joven futbolista fue víctima de gatillo fácil cuando volvía de entrenar y no pudo salir del hospital donde estuvo internado durante algunas horas. Sus familiares y amigos salieron a pedir justicia y allí estaban las cámaras del ciclo de la periodista.

Antes de que se confirmara el fallecimiento, Canosa comenzó “Viviana con vos” haciendo referencia al caso; se descargó contra el gobierno y reclamó respeto por las familias. A lo que le siguió una charla exclusiva con amigos de Lucas, con quienes no se ubicó y les hizo una pregunta fuera de lugar.

Viviana Canosa volvió a ser tendencia en Twitter por una pregunta desubicada realizada a amigos de Lucas

“Salís a la calle, te roban, te matan. No podés salir tranquilo. Los policías mismos, ni siquiera están para cuidarnos. Disparan así a los chicos cuando salen de jugar a la pelota”, dijo uno de los adolescentes frente a cámara.

Y la mediática lo interrumpió: “¿Fueron a votar el domingo?”. Primero los dos jóvenes dijeron que no pero uno se mostró indignado y redobló la apuesta: “No sé qué tiene que ver el voto en este momento. Estamos hablando del caso de un chico que lo baleó la policía”.

Para justificarse, Viviana dijo: “Porque cuando uno va a votar uno elige quien es el candidato, cuál es la persona que pueda ocuparse de estas cosas en las que están fallando tanto en la Argentina, como la inseguridad todos los días en todo el país, y pareciera que no le importa absolutamente a nadie la vida de los argentinos, por eso te lo pregunto”.

El repudio en redes tras la pregunta desubicada de Viviana Canosa

Viviana Canosa se convirtió en tendencia en Twitter porque los televidentes y usuarios no podían creer lo que acababan de escuchar en televisión. El momento de la repudiable pregunta fue grabado y la viralización fue inmediata, además de las críticas para con la pelirroja.

“No hay un ser más nefasto que Viviana Canosa”, “En la vereda opuesta de Viviana Canosa, siempre. Tratar de dar un mensaje político mientras te están dando una nota los amigos de un recién fallecido? No hay palabras para describir semejante acto de cinismo”, escribieron varios tuiteros.

“Amigo, lo de Canosa ya es criminal. No puede ser gratis decir tantas barbaridades”, “Vergonzosa pregunta de Viviana Canosa. Esto no es cosa de candidatos, esto es justicia y procedimientos que no hay, es indignante lo que pasó!” y “Sos la peor periodista y el peor ser humano que existe”, fueron algunos de los mensajes.