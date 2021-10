Sabrina Carballo rompió el silencio y habló sobre su relación con Martín Bossi

Luego de que en “Los Ángeles de la Mañana” Maite Peñoñori revelara que Martín Bossi y Sabrina Carballo tendrían una relación informal que data desde hace un tiempo, ya que pareja fue vista en varias ocasiones por la zona de los bares de Belgrano.

“Se estuvo quedando algunos días en la casa de ella, ya hay un vínculo de pernocte. A mí me cuentan que viene de hace mucho esta relación pero así, medio informal, libre como diría La China”, había revelado la panelista de LAM.

Este martes, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Sabrina Carballo rompió el silencio y habló sobre su relación con el artista ante la consulta del periodista: “¿Estás saliendo con Martin Bossi o no?”. A lo que ella respondió tentada: “No, Es un amigo. Fui a comer con él. No veo tele pero algunos amigos me mandaron lo que había pasado y hasta se ofendieron porque no les había contado nada”.

Luego aclaró que ella siempre mantuvo un perfil bajo y que prefiere no hablar de su vida privada: “Yo prefiero que la gente me conozca por si laburo bien o mal, por si laburo bien mejor. En este caso, voy a decir que no es cierto. Fui a comer con él pero porque es amigo, más que eso. Hasta decían que habíamos ido a una cervecería y ni eso, porque yo no tomo cerveza”.

Llegando al final de la nota, el conductor le preguntó entonces si son amigos y Carballo aclaró con sinceridad: “Es un amigo, lo quiero mucho. Dicen que le quisieron sacar una foto y no se dejó. No es así él tampoco”, expresó la actriz.

Recordemos que hace unos meses el carismático actor fue relacionado con la periodista deportiva y conductora, Alina Moine y sobre eso expresó: “La realidad es que estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Richi y otras mujeres u hombres que son amigos”, sentenció.