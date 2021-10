¿Qué pasa entre Martín Bossi y Sabrina Carballo? Algunos aseguran que hay un romance

Si hay algo que caracteriza a Martín Bossi es su bajo perfil en cuestiones amorosas. Muchas mujeres pasaron por la vida del imitador pero, en ninguno de los casos, Bossi blanqueó nada.

Ahora la noticia sobre el nuevo y posible romance del actor la dio Maite Peñoñori en “LAM” (El Trece) al contar que el cómico y Sabrina Carballo fueron vistos muy juntos y que tendrían una relación informal.

Según los rumores, el romance no sería de ahora sino que estarían saliendo desde hace un tiempo. La pareja fue vista en varias ocasiones por la zona de los bares de Belgrano.

“Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo, los vieron mucho por Belgrano tomando cervecita y demás”, contó la rubia a sus atentos compañeros.

Luego detalló un hecho que incomodó al actor: “Bossi se pone como loco cuando ve alguien que le quiere sacar una foto con el celular” dijo y agregó la panelista: “La persona me lo contó y me dijo ‘no sabés cómo se empezó a esconder cuando me vio el celular’; se estuvo quedando en la casa de ella”, continuó.

Para cerrar Peñoñori comentó: “A mí me cuentan que viene hace mucho esta relación pero siempre así de manera informal, libre, como diría la China (Suárez)”.