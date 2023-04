Romina Malaspina se grabó en la peluquería y su delantera casi se salió de un top con muchas aberturas

Cada año que se lleva a cabo una edición de Gran Hermano, más allá del ganador, muchos otros participantes se llevan la atención de mucha audiencia. En este caso, quien siguió con su mundo dentro de la fama es Romina Malaspina.

Romina Malaspina impuso su estilo

Actualmente, además de dedicarse a la moda, la joven es una influencer muy destacada en las redes sociales de Argentina. Aunque no pisa ninguna pasarela, sus fotos son de las más likeadas en las redes y aveces no importa el look sino su cuerpo.

Sin lugar a dudas, la DJ es una de las mujeres más fogosas en internet pero no es tan reconocida como otras. En la vereda contraria se encuentras mediáticas como: Flor Peña, Mónica Farro o Cinthia Fernández que suelen trabajar para plataformas de contenidos para adultos como Divasplay.

Por su lado, a Malaspina no le hace falta esto y decide compartir sus mejores postales en su cuenta de Instagram. El día de hoy, la rubia pasó por la peluquería para que le hicieran un peinado de trenzitas muy lindo, pero al grabarlo llamó la atención otro detalle.

Romina Malaspina

Sentada frente al gran espejo y con la peluquera detrás, la creadora de contenido mostró su look y en la imagen lo que resaltó fue su terrible delantera que casi se sale de su top. Para ese momento, ella posó con un top azul oscuro con aberturas muy grandes en la zona del pecho.

Romina Malaspina presumió de una lencería total pink y no dejó nada a la imaginación de sus seguidores

En su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 2.5 millones de seguidores, la exparticipante de Gran Hermano compartió una serie de fotos donde sus curvas tomaron protagonismo y dejó a más de uno con la boca abierta.

Romina Malaspina

“Con este calor tomas el café frío o caliente?”, fue el comentario que colocó en su descripción de un posteo que cosechó más de 24 mil likes en muy poco tiempo. Lo cierto es que la ex presentadora de televisión y ahora DJ, no dejó nada para la imaginación y compartió fotos super íntimas en su red sociales.

Romina Malaspina y un look de alto impacto

La modelo llama mucho la atención con su conjunto de lenceria rosa chicle, ya que decidió posar en un sillón de cuero negro y un cuadro de colores sepia en la pared.